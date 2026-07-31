Про це пише Reuters.

Як Держдеп США переплутав країни Африки?

Під час міжнародної конференції AIDS 2026 у Ріо-де-Жанейро Державний департамент США показав карту Африки, на якій неправильно були позначені всі країни континенту. Як повідомляє Reuters, карта з'явилася на екрані під час презентації Держдепартаменту, присвяченої новим угодам США у сфері охорони здоров'я.

Учасники конференції звернули увагу на помилки, зробили скриншоти та почали поширювати їх у мережі. Зокрема, на карті Нігерію показали як країну без виходу до океану в пустелі Сахара, хоча вона розташована в Західній Африці та має вихід до Гвінейської затоки. Мозамбік, який розташований на південному сході континенту, на карті перенесли до Африканського Рогу. Кот-д'Івуар, розташований у Західній Африці, також опинився на зовсім іншому боці континенту.

Перші скриншоти неправильної карти опублікувала експертка з питань СНІДу Емілі Басс у Substack. Згодом зображення широко поширили в LinkedIn. Експерт із питань ШІ та геополітики Atlantic Council Метт Петі розкритикував ситуацію, заявивши, що автори та ті, хто затвердив слайд, не перевірили правильність розташування країн.

Reuters встановило, що зображення карти містило водяний знак, який свідчив про її створення за допомогою інструментів OpenAI. У компанії заявили, що перевіряють цю інформацію.

У Держдепартаменті США взяли на себе відповідальність за ситуацію та заявили, що карта з'явилася через поспішне редагування презентації перед заходом одним із членів команди. У відомстві зазначили, що шкодують через плутанину та викривлення інформації, зокрема перед африканськими партнерами США.

Держдеп США показав карту Африки, яка була згенерована штучним інтелектом: дивіться фото

Презентацію на конференції проводив Джефф Грем – головний представник США у сфері глобальної охорони здоров'я, який курує програму PEPFAR – надзвичайний план президента США з надання допомоги у боротьбі зі СНІДом. У Держдепартаменті наголосили, що попри інцидент із картою переговори на конференції були "змістовними та конструктивними". Там також заявили про подальшу прихильність США до боротьби зі СНІДом та досягнення конкретних результатів.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа минулого року призупинила фінансування програми PEPFAR для проведення перевірки. Це вплинуло на програми допомоги в різних країнах світу. Проте згодом, основна робота, зокрема постачання життєво необхідних ліків, здебільшого відновилася. Станом на зараз США скорочують фінансування інших напрямів, зокрема профілактики та епідеміологічного нагляду, а також планують повністю припинити програму в Південній Африці.