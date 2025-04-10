Самые горячие бои на Покровском и Лиманском направлениях: карта фронта за 10 апреля

Россияне не прекращают штурмовать позиции ВСУ по всей линии фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 94 авиаудара, а также совершил более 6 300 обстрелов, из них 96 – из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении за прошедшие сутки наши войска отражали 5 атак противника в районах Волчанска, Глубокого, Каменки, Фиголевки.

Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 2 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Екатериновка, Мирное, Сергеевка, Новое, Колодязи, Ямполовка и в направлениях Зеленой Долины, Грековки и Новомихайловки.

Как изменился фронт возле Надежды: смотрите на карте

На Северском направлении агрессор совершил 10 атак на позиции наших подразделений в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского – все штурмы отбиты.

На Краматорском направлении зафиксировано 2 боестолкновения в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак неподалеку Торецка, Дружбы, Дачного, Леонидовки и Щербиновки.

Что происходит возле Дружбы: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Шевченко, Троицкое, Преображенка, Успеновка, Новоалександровка, Удачное, Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Андреевка, Лисовка, Котлиное, Котляровка и Богдановка.

На Покровском направлении самые активные бои: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 6 атак на позиции наших войск в сторону Богатыря и вблизи Константинополя и Разлива.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник совершил 5 безрезультатных попыток продвинуться вперед в районе Новоселки и в направлении Шевченко.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили девять вражеских атак в районах Степного, Малых Щербаков, Лобкового и Щербаков.

В операционной зоне на Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 46 авиационных ударов с применением 82 управляемых бомб, а также совершил 410 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.