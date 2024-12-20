Более 190 боестолкновений, больше всего штурмов – на Курщине: карта боевых действий на 20 декабря

В Украине продолжаются 1031 сутки полномасштабного вторжения России, ситуация на фронте остается сложной. В то же время украинские военные наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение.

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Что происходит на разных направлениях фронта

На Харьковском направлении враг не проводил наступательных действий, однако активно применял авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло десять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Загрызово и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Россияне пытались вклиниться в оборону вблизи Твердохлебово, Зеленого Гая, Тернов и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении враг проводил наступательные действия в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского, всего было отражено девять атак. Также противник активно применял авиацию.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак недалеко от населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

Ситуация на Торецком направлении: показываем на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 32 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Соленое, Новый Труд, Зеленое и Нововасильевка.

Что происходит возле Покровска: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 18 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Сонцовки, Старых Тернов, Андреевки, Курахово и Дачного.

Россияне пытаются продвинуться возле Старых Тернов: смотрите на карте

На Времовском направлении враг совершил 23 штурма позиций украинских войск в районах Успеновки, Константинопольского, Благодатного, Нескучного и Новодаровки.

Ситуация возле Времовки: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, военные успешно отбили четыре наступательные действия врага.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В Курской области Силы обороны Украины продолжают операцию. Отмечается, что авиация россиян продолжает бить по собственной территории. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 6 авиаударов, сбросив при этом 7 КАБ, кроме того враг совершил 472 обстрела. Украинские защитники отбили 60 штурмовых действий захватчиков.

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 2200 человек. Также украинские военные обезвредили 8 танков, 24 боевых бронированных машины, 42 артиллерийские системы, одно средство ПВО, 79 БпЛА оперативно-тактического уровня, 115 автомобилей и 6 единиц спецтехники оккупантов.