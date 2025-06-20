Самая горячая ситуация на Покровском и Лиманском направлениях: карта фронта на 20 июня

Украинские защитники продолжают отражать атаки на разных направлениях фронта. Всего за прошедшие сутки произошло 176 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте по состоянию на 20 июня

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские защитники отбили 13 атак врага. Кроме того, агрессор нанес 8 авиационных ударов с применением 9 КАБ, а также совершил 207 обстрелов, в частности – 10 из реактивных систем залпового огня.

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На Южно-Слобожанском направлении вражеские войска шли в наступление 12 раз в районах Волчанска, Зеленого и Строевки.

На Купянском направлении вчера состоялось 2 атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении произошло 29 боестолкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Грековка, Надежда, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка и Григорьевка.

На Лиманском направлении ВСУ отбили 29 атак: смотрите на карте

На Северском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг совершил 13 атак в районе Часового Яра и в направлении Ступочек, Предтечиного и Белой Горы.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 20 раз атаковал украинские подразделения в районах Петровки, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Дилиевки.

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На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Миролюбовка, Коптевое, Луч, Лысовка, Котлиное, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Алексеевка и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах Запорожья, Перестройки, Богатыря, Новоселки и Шевченко.

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На Гуляйпольском направлении наши подразделения отбили один вражеский штурм, вблизи Малиновки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз безрезультатно пытались продвинуться вперед.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.