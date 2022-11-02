Захватчики пытаются наступать на Новопавловском направлении: карта боевых действий на 2 ноября

Оккупационные войска пытаются наступать на трех направлениях фронта. Вооруженные силы Украины героически ведут сражение с противником.

Противник наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения. 24 канал публикует карту боевых действий по состоянию на 2 ноября.

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Украинские воины отбили атаки врага в Донецкой и Луганской областях

Силы обороны отбили атаки захватчиков в сразу 12 населенных пунктах. В частности, в Макеевке, Невском и Белогоровке Луганской области.

В Донецкой области – в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

Тем временем вражеская армия строит фортификационные сооружения на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

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Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население

Захватчики постоянно нарушают нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи войны. Оккупанты продолжают обстреливать критическую инфраструктуру и жилые дома гражданского населения.

Так, 1 ноября враг нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов. Кроме того, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В общей сложности под прицелом российского войска оказались 25 населенных пунктов. Среди них – Краматорск, Николаев, Полтава, Никольское Запорожской области и Павловка Донецкой области.

Анализ карты боевых действий за 2 ноября: смотрите видео

Ситуация на отдельных направлениях фронта

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных беспилотников, в том числе и на территории Беларуси. Не

Российские захватчики пытаются наступать сразу на трех направлениях фронта. В частности, на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Белоруссия продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины.

Враг совершал обстрелы из разного оружия:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области и Мефедовка, Волковка, Заруцкое, Мирополье, Горки, Юнаковка, Запселье и Александровка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Глубокое, Каменка, Ольховатка, Нескучное, Волчанск, Казачья Лопань, Мыловое, Старица, Стрелка, Ветеринарное, Уды и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Кучеровка, Кисловка, Берестово, Двуречное, Грековка, Заречное, Ивановка, Котляровка, Макеевка, Надия, Невское, Ямполевка и Терны;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опытное, Зеленополье и Майорск;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Водяное, Парасковиевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Невельское, Нетайлово и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Павловка, Великая Новоселка, Пречистовка, Угледар, Новомайорское, Времьевка, Нескучное и Парасковиевка;

на Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Павловка, Зализничное, Дорожнянка, Степное, Ольговское, Малиновка, Новодан.

На Южнобужском направлении оккупанты атаковали сразу 18 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От обстрелов из РСЗО бойцов Путина пострадали Никополь и Ильинка Днепропетровской области.

Что происходит на фронте: смотрите карту

Оккупанты проводят принудительную "эвакуацию" в Херсонской области

В частности, из Великой Лепетихи Херсонской области захватчики принудительно вывозят людей на автобусах. Выезд частным транспортом запретили.

Кроме того, враг перевозит архивные документы из административных зданий Херсона.

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Украинские воины героически уничтожают оккупантов

Подтвердили потери российской армии в районе Музыковки Херсонской области. Там 29 октября украинские воины уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Кроме того, повредили еще около 10 единиц другой военной техники агрессора.

30 октября в районе Снигиревки Николаевской области наши защитники ликвидировали еще 12 захватчиков.

Потери врага настолько велики, что оккупантам приходится разворачивать дополнительные госпитали. Один из них обустроили в районе села Заветное Желание Донецкой области. В настоящее времяКстати, вопреки официальному завершению мобилизации на территории России повестки продолжают вручать.

Наша авиация за минувшие сутки, 1 ноября, нанесла 22 удара по противнику. Поражены 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а еще 7 позиций зенитных ракетных комплексов захватчиков.

Кроме того, украинские воины сбили вертолет, 2 беспилотника "Орлан -10", 6 ударных дронов "Shahed 136" и 2 типа "Куб".

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 6 других важных военных объектов российской армии.

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