За прошедшие сутки на фронте произошло 172 боевых столкновений. Активнее всего россияне атаковали на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте 2 августа?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь атак российских оккупантов. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые бомбы, совершил 445 обстрелов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на Сумщине и Курщине: смотрите на карте

За прошедшие сутки россияне четыре раза атаковали на Южно-Слобожанском направлении – в районах Красного Первого и Каменки.

На Купянском направлении зафиксировано десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово, Лозовая и Кондрашовка.

Враг активно атакует на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении российские войска атаковали 20 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Ямполовка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и Диброва.

Россияне совершили 20 атак на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении оккупанты шесть раз шли на позиции украинских защитников в районах Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили два вражеских штурма в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак вблизи населенных пунктов Дилиевка, Крымское, Торецк и Александро-Калиново.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 66 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономичное, Уют, Лысовка, Луч, Зверево, Удачное, Дачное и Зеленый Кут.

Больше всего атак россиян провели на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 наступательные действия агрессора в районах Александроград, Поддубное, Толстое, Малиевка, Воскресенка и Новополье.

Враг пытается продвигаться на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении вблизи Каменского захватчики совершили одну бесполезную атаку на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения семь раз пытались идти вперед на позиции украинских войск.

Россияне активизировали на Приднепровском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не произошло.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.