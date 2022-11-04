Оккупанты активно штурмуют Донецкое направление: карта боевых действий на 4 ноября

Российские захватчики продолжают попытки наступления на нескольких направлениях. В частности, наиболее беспокойно в Донецкой области. Однако ВСУ мощно противостоят врагу.

Какая ситуация сейчас на фронте, Генеральный штаб ВСУ рассказал в очередной сводке. 24 канал публикует актуальную карту боевых действий по состоянию на 4 ноября.

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За сутки ВСУ отразили все атаки врага в районах населенных пунктов:

Верхнекаменское,

Спорное,

Марьинка,

Новомихайловка,

Водяное и Павловка Донецкой области.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права.

В общем за сутки противник:

нанес 4 ракетных и 28 авиационных ударов,

совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От этих преступных действий пострадали около 30 населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областей.

Какая обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Белоруссия продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины.

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В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Волфин Сумской области. Также захватчики применили ударные БПЛА;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Берестово, Белогоровка, Ветеринарное, Гатище, Чугуновка и Уды;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Мясожаровка, Звановка, Раздоловка, Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Новоегоровка и Ямполевка.

Какая обстановка на Востоке

Враг не прекращает обстрелы:

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Озаряновка, Курдюмовка, Майорск, Иванград, Соледар, Опытное и Зеленополье;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское и Первомайское;

на Новопавловском направлении – из всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Водяное, Павловка, Времевка и Большая Новоселка.

Что происходит на Юге

Неспокойно было и в южных областях, в частности, враг бил на Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Ольговское, Щербаки и Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал воздушную разведку. Активно задействовал БПЛА, совершил до тридцати вылетов.

Достижение наших ВСУ за сутки

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражением оказались 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Наши силы ПВО сбили 3 иранских дрона-камикадзе Shahed-136.

Подразделение ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили:

пункт управления врага,

4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

склад боеприпасов,

станцию радиоэлектронной разведки,

минно-взрывные заграждения и другие важные военные объекты противника.

На днях Минобороны рассказали, что украинские защитники закрепляются на деоккупированных территориях. Они готовятся к новому наступлению. Впрочем, враг активно пытается выйти на границы Донецкой области.

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