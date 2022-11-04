Яка наразі ситуація на фронті, Генеральний штаб ЗСУ розповів у черговому зведенні. 24 канал публікує актуальну карту бойових дій станом на 4 листопада.

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За добу ЗСУ відбили всі атаки ворога у районах населених пунктів:

Верхньокам'янське,

Спірне,

Мар'їнка,

Новомихайлівка,

Водяне та Павлівка Донецької області.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права.

Загалом за добу противник:

завдав 4 ракетних та 28 авіаційних ударів,

здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від цих злочинних дій постраждали приблизно 30 населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Херсонської та інших областей.

Яка обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України.

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На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районі населеного пункту Волфине Сумської області. Також загарбники застосували ударні БпЛА;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стельмахівка, Берестове, Білогорівка, Ветеринарне, Гатище, Чугунівка та Уди;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів М'ясожарівка, Званівка, Роздолівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Серебрянка, Новоєгорівка та Ямполівка.

Яка обстановка на Сході

Ворог не припиняє обстрілів:

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Озарянівка, Курдюмівка, Майорськ, Іванград, Соледар, Опитне та Зеленопілля;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Олександропіль, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Невельське та Первомайське;

на Новопавлівському напрямку – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Водяне, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка.

Що відбувається на Півдні

Неспокійно було і у південних областях, зокрема ворог гатив на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Ольгівське, Щербаки та Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував повітряну розвідку. Активно задіював БпЛА, здійснив до тридцяти вильотів.

Досягнення наших ЗСУ за добу

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Наші сили ППО збили 3 іранських дрони-камікадзе Shahed-136.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили:

пункт управління ворога,

4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,

склад боєприпасів,

станцію радіоелектронної розвідки,

мінно-вибухові загородження та інші важливі військові об'єкти противника.

Днями у Міноборони розповіли, що українські захисники закріплюються на деокупованих територіях. Вони готуються до нового наступу. Втім, ворог активно намагається вийти на кордони Донецької області.

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