Украинские воины уничтожили буксир и 11 "шахидов" врага: карта боевых действий на 5 ноября

Российские захватчики до сих пор пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Однако украинские защитники достойно противостоят противнику. Наши воины умело отражают атаки врага и уничтожают личный состав и технику.

Какая ситуация по всем направлениям фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ. 24 канал публикует актуальную карту боевых действий по состоянию на 5 ноября.

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Украинские воины отразили атаки врага

За минувшие сутки, 4 ноября, наши защитники отразили атаки российских захватчиков в районах 14 населенных пунктов. В частности:

Белогоровка Луганской области;

Спорное, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Клещиевка, Озаряновка, Майорск, Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка – Донецкой области.

Тем временем оккупанты продолжают возводить фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.

Бойцы Путина продолжают террор мирного населения

Захватчики традиционно нарушают нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Войско Путина атакует критическую инфраструктуру и жилье гражданского населения.

Так, за прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 21 авиационный удар, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под прицелом неприятеля оказались около 20 населенных пунктов Львовской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Винницкой областей.

Что происходит на фронте

Сохраняется угроза новых атак оккупантов и применения ударных беспилотников. В том числе и с территории Беларуси. Не пренебрегайте правилами безопасности и после сигнала воздушной тревоги спускайтесь в укрытие.

Российские военные пытаются сдержать наших защитников по отдельным направлениям. Оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины. В частности, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки.

На территории Беларуси враг доукомплектовывает свои подразделения прибывающими из России отмобилизованными. Мероприятия боевой подготовки и согласования будут длиться около 2 – 3 недель.

В других направлениях враг обстреливал из разного оружия:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Хреновка, Лисковщина, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка, Черниговской области, а также Екатериновка, Новониколаевка и Запсилья Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Золочев, Глубокое, Старица и Огурцово;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Вишневое, Новоегоровка, Макеевка и Невское;

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Зеленополье и Озаряновка;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – из минометов и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Водяное, Богоявленка, Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Времевка и Большая Новоселка;

в Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новоселка, Ольговское, Гуляйполе, Щербаки и Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Прямо от огня реактивной и ствольной артиллерии российских захватчиков пострадали населенные пункты Трифоновка Херсонской области и Никополь.

В Херсоне российские оккупанты пытаются обнаружить местных жителей, которые отказались эвакуироваться на временно подконтрольную российским захватчикам территорию. Город грабят, инфраструктуру уничтожают.

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Что происходит на поле боя: смотрите карту

Украинские защитники наносят значительные потери врагу

По уточненной информации, 3 ноября, в результате огневого поражения вражеской переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области, был уничтожен буксир. Кроме того, еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте.

Также подтверждено поражение колонны оккупантов, ожидавшей переправу в районе Ольговки. Информация о потерях живой силы врага уточняется.

В Мелитополе зафиксировали прибытие около. В медицинских подразделениях врага не хватает квалифицированного персонала, в том числе врачей-хирургов. Имеющийся медперсонал не способен предоставить качественную медицинскую помощь.

4 ноября в районе населенного пункта Нововасилевка Николаевской области наши воины уничтожили 6 топливозаправщиков захватчиков. Также украинские защитники атаковали 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. А еще – 7 позиций средств ПВО противника.

Кстати, наша авиация нанесла 11 ударов по врагу. Подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотник типа "Орлан-10", 11 дронов "Shahed-136" и 2 крылатые ракеты "Калибр".

Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

2 пункта управления врага,

7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

склад боеприпасов,

4 других важных военных объекта оккупантов.

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