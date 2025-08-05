Украинские защитники продолжают отражать вражеские штурмы на всех направлениях фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Сколько было атак на фронте за последние сутки?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские защитники отбили 18 атак захватнических войск. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 26 управляемых авиабомб, и совершил 417 обстрелов, шесть из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 9 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска, Красного Первого, Фиголевки и в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодязного.

Что происходит возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении вчера состоялось 9 вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Лозовая.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Мирное, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Дроновки, Григорьевки и Серебрянки.

На Северском направлении враг совершил 9 попыток продвижения вперед в районах Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.

Две вражеские атаки отбили наши защитники в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

Какая ситуация возле Часова Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 6 атак в районах Торецка, Романовки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Сухецкое, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Зеленый Кут.

Как изменился фронт возле Сухецкого: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 18 атак вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Воскресенка, Зеленый Гай, Поддубное, Мирное, Темировка и Малиевка.

Враг атаковал возле Зеленого Поля: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили одну попытку наступления на позиции наших защитников в сторону Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил 5 тщетных попыток атаковать позиции украинских подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.