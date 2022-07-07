Отражено наступление на Херсонщине: карта боевых действий по состоянию на 7 июля
Источник:Liveuamap
Войска оккупантов продолжают наступать, чтобы захватить как можно больше украинских городов. Самая тяжелая ситуация остается на Донбассе.
Об актуальной ситуации на фронте на утро 7 июля проинформировали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины . О ситуации на разных направлениях фронта читайте дальше.
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Ситуация на Севере
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не обнаружено. В то же время, на Северском направлении для сковывания украинских Сил обороны оккупанты содержат отдельные военные подразделения в Брянской и Курской областях. Признаков создания наступательной группировки не обнаружено.
Российские оккупанты продолжают обстрел Сумщины применяя артиллерию и авиацию.
Ситуация на Востоке
На Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на удержании уже занятых позиций, а на отдельных участках пытаются вести штурмовые действия.
Также штурмовые действия россияне пытаются вести и на Славянском направлении. Захватчики обстреливают мирные населенные пункты по артиллерии и реактивным системам залпового огня.
Российские оккупанты не оставляют попыток установить полный контроль над Луганской областью. Для этого захватчики перемещают подразделения.
Ситуация на Донбассе на 7 июля / Скриншот
На Краматорском направлении оккупанты также продолжают обстрелы населенных пунктов из ствольной и реактивной артиллерии. Похожа ситуация и на Бахмутском направлении.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливают позиции наших защитников и защитниц с целью сковывания Сил обороны.
Ситуация на Юге
На Южнобужском направлении все усилия оккупантов сосредоточены на недопущении продвижения украинских войск. Российские захватчики обстреливают населенные пункты из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.
Ситуация в Херсонской области по состоянию на 7 июля / Скриншот
Украинским воинам в районе Добрянки Херсонской области удалось почти полностью уничтожить вражескую диверсионно-разведывательную группу и успешно отбили штурм оккупантов.
Боевые действия в Украине на 7 июля / Скриншот