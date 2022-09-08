ВСУ отбили несколько атак и ударили по врагу в Запорожье: карта боевых действий по состоянию на 8 сентября

Российские войска пытаются полностью захватить Донецкую область и удержать захваченные территории на Николаевщине, Запорожье и Херсонщине. Мешают оккупантам ВСУ, которые не только сдерживают врага, но и пытаются его выбить за пределы нашей границы.

В Генштабе ВСУ отметили, что враг постоянно ведет воздушную разведку БПЛА и продолжает принимать меры по улучшению логистического обеспечения своих войск. Только за прошедшие сутки оккупанты нанесли более 10 ракетных и 22 авиационных удара.

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Обстрелы Сумщины и Харьковщины

Российские военные обстреливают как военные объекты, так и гражданские, используя танки, артиллерию, минометы и т.д.

На Северском направлении враг бил из минометов и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бачевск, Уланово и Запсилье Сумской области.

На Харьковском направлении из ствольной и реактивной артиллерии в районах Дуванка, Константиновка, Уды, Дементиевка, Борщева, Большие Проходы, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Байрак, Старый Салтов и Победа.



Враг обстрелял Сумщину и Харьковщину / Фото Liveuamap

Обстрелы на Донбассе

На Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Грушуваха, Карнауховка, Новая Дмитровка, Вернополье.

На Краматорском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Пришиб, Татьяновка, Сидорово, Северск, Спорное, Верхнекаменное, Веселое и Григоровка.

На Бахмутском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка и Белогоровка.



Обстрелы на Донбассе / Фото Liveuamap

На Авдеевском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Веселое, Опросное, Водяное и Первомайское.

На Новопавловском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии у Угледара, Пречистовки, Егоровки, Великой Новоселки и Новомайорского.

Обстрелы из ствольной артиллерии на Юге

В Запорожском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка, Новополь и Времовка.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Степная Долина, Александровка, Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Благодатное, Первомайское, Шевченково, Мирное, Новогригоровка и Белогорка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений, однако сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.



Враг использовал ствольную артиллерию на Запорожском направлении / Фото Liveuamap

ВСУ ударили по врагу в Запорожье

ВСУ нанесли удар по сосредоточению личного состава и военной техники противника на территории аграрного предприятия "Украина" в селе Солодководное Запорожской области. Сообщается, что враг понес значительные потери.

Подразделения Сил обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровно, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.



Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 сентября / Фото Liveuamap

В течение суток авиация Сил обороны совершила более 30 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Украинские подразделения ПВО уничтожили два самолета Су-25, два вертолета (Ка-52 и Ми-24), а также пять БпЛА.

Сообщается, что в результате огневого воздействия за текущие сутки поражен командный пункт, состав горюче-смазочных материалов, скопление живой силы, вооружения и военной техники противника в районах сосредоточения.

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