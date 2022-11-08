Около 100 атак в сутки, жарко в районе Бахмута: карта боевых действий по состоянию на 8 ноября

Российские военные пытаются захватить Бахмут и снова оккупировать Белогоровку. На пути оккупантам стоят ВСУ, которые сдерживают россиян и не дают им продвинуться вглубь территории Украины.

Оккупанты продолжают обстреливать позиции нашей армии, однако Вооруженным Силам удается героически противостоять захватчикам. Как сообщает Генштаб ВСУ, украинские военные отбили атаки в районах населенных пунктов Красногоровка, Бахмут, Иванград, Опытное, Клещеевка, Марьинка, Павловка, Водяное и Майорск Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

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Ситуация на разных направлениях

Только за минувшие сутки, 7 ноября, россияне нанесли 9 ракетных и 37 авиаударов, кроме того, ВСУ зафиксировали около 100 атак реактивными системами залпового огня.

Спокойнее всего пока на Волынском и Полесском направлениях. Хотя и в Беларусь продолжают прибывать эшелоны российских солдат, однако повторного вторжения пока, очевидно, не планируется. Менее повезло Востоку и Югу Украины – захватчики ежедневно обстреливают эти регионы:

На Слобожанском направлении оккупанты наносят удары из танков, минометов, ракетной и ствольной артиллерии. Происходит это в районах населенных пунктов Уды, Старица, Чугуновка, Фиголевка, Двуречанское.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне обстреливают из артиллерии Кисловку, Берестовое, Стельмаховку, Мясожаровку, Грековку, Макеевку, Невское, Ямполовку и Лиман.

На Бахмутском направлении пострадали – Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озеряновка и Майорск;

На Авдеевском направлении атакам подверглись – Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка;

На Новопавловском направлении неспокойно было в Угледаре, Павловке, Пречистовке, Времовке, Новоселке, Нескучном и Новополе;

На Запорожском направлении враг атаковал Темировку, Ольговское, Успеновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривное, Новоданиловку и Степное.

Кроме того, от огня зенитно-ракетных систем пострадали населенные пункты – Высшетарасовка, Ильинка и Марганец Днепропетровской области.

Карта боевых действий по состоянию на утро 8 ноября

Всего пострадали районы более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей нашей страны за прошедшие сутки.

Потери врага за минувшие сутки

Во время попыток идти в наступление на Востоке нашего государства, россияне терпят лишь поражения. К тому же это увенчивается значительными потерями в войске оккупантов. В недавнем материале 24 канала мы проанализировали то, почему захватчики постоянно терпят поражения и как в целом изменилась ситуация на фронте.

Напомним, с начала полномасштабной войны Вооруженные Силы Украины ликвидировали более 76 тысяч вражеских бойцов. Очевидно, Путин не так себе планировал "специальную военную операцию".

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