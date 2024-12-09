Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте: карта боевых действий 09.12.2024

За прошедшие сутки, 8 декабря, на фронте зафиксировали 191 боестолкновение.

На Харьковском направлении агрессор 5 раз штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Высокая Яруга.

На Купянском направлении – за сутки атаковал 8 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.

На Лиманском – было 28 российских атак. Оккупанты пытались вклиниться в нашу оборону у Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Гая, Заречного, Тернов, Ямполовки, Грековки, Надежды и Макеевки.

На Краматорском – трижды атаковали в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил 8 атак неподалеку Торецка, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки.

На Покровском – украинские защитники остановили 53 штурмовые действия оккупантов в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Желтое, Новотроицкое и Чумацкое.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

На Кураховском направлении наши воины отбили 40 российских атак. Активнее всего захватчики пытались продвинуться вперед в районах Сонцовки, Старых Тернов, Максимильяновки, Дачного, Курахово, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки.

На Времовском – агрессор совершил 19 штурмов наших позиций в районах Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного.

На Ореховском – оккупационные войска при поддержке авиации один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Нестерянки.

В Генштабе подчеркнули, Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину территории Украины. Наши военные успешно отбили 7 наступательных действий на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском и Северском – за прошедшие сутки агрессор активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском – признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 9 декабря