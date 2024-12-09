Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Росія просунулася на Покровському напрямку та біля Вугледару: огляд фронту та нові карти ISW
Яка ситуація на фронті: карта бойових дій 09.12.2024
Протягом минулої доби, 8 грудня, на фронті зафіксували 191 бойове зіткнення.
На Харківському напрямку агресор 5 разів штурмував позиції наших захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Липці та Висока Яруга.
На Куп'янському – за добу атакував 8 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової й Загризового.
На Лиманському – було 28 російських атак. Окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону біля Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Греківки, Надії та Макіївки.
На Краматорському – тричі атакували у районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 8 атак неподалік Торецька, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки.
На Покровському – українські захисники зупинили 53 штурмові дії окупантів у бік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Жовте, Новотроїцьке та Чумацьке.
Яка ситуація на фронті: дивіться карту
На Курахівському напрямку наші воїни відбили 40 російських атак. Найактивніше загарбники намагалися просунутися вперед в районах Сонцівки, Старих Тернів, Максимільянівки, Дачного, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки.
На Времівському – агресор здійснив 19 штурмів наших позицій в районах Новосілки, Новодарівки, Сухих Ялів та Благодатного.
На Оріхівському – окупаційні війська за підтримки авіації один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Нестерянки.
У Генштабі наголосили, Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину території України. Наші військові успішно відбили 7 наступальних дій на Придніпровському напрямку.
На Гуляйпільському й Сіверському – минулої доби агресор активних дій не проводив.
На Волинському та Поліському – ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Втрати ворога на 9 грудня
- Українські захисники та захисниці завдають окупантам відчутних втрат й живій силі й техніці, активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.
- За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 наземні станції управління БпЛА.
- Росія втратила ще 1220 бійців, – 540 безповоротними та 680 санітарними.
- Також наші воїни знешкодили 18 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 22 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 24 автомобілі та 1 одиницю спецтехніки окупантів.