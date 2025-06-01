На каких направлениях не стихают штурмы: карта боевых действий 1 июня

Силы обороны продолжают мужественно сдерживают российское нашествие по всей линии фронта. В последний весенний день было зафиксировано 166 боестолкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте по состоянию на сейчас

На Харьковском направлении Силы обороны отбили 6 атак в сторону населенного пункта Липцы и вблизи Волчанска, Западного, Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении произошло 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка и Загрызово.

Оккупанты давят на Купянск: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в сторону Зеленой Долины, Карповки, Нового Мира, вблизи Грековки, Торского, Серебрянского леса и Редкодуба.

Ситуация на Лиманском направлении напряженная: смотрите на карте

На Северском направлении россияне дважды атаковали в районах Григорьевки и в сторону Верхнекаменского.

На Краматорском направлении ВСУ отбили 6 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора и в сторону Курдюмовки.

На Торецком направлении было 10 боестолкновений в районах Крымского и Торецка.

На Покровском направлении ВСУ удалось остановить 51 атаку оккупантов вблизи населенных пунктов Новоукраинка, Заря, Новая Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Даченское, Лысовка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Андреевка, а также в сторону населенных пунктов Новониколаевка, Алексеевка, Попов Яр, Полтавка.

Враг продолжает давить на Покровск: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 12 атак в районах Орехового, Богатыря, Зеленого Поля, Новополя и Свободного Поля.

Атаки на Новопавловском направлении продолжаются: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки без штурмов.

На Ореховском направлении оккупационные войска 9 раз штурмовали позиции Сил обороны в сторону Павловки, Новоданиловки и вблизи Степного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении отражена одна вражеская атака.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Курском направлении продолжается операция Сил обороны. За прошедшие сутки на этом направлении произошло 35 боестолкновений.

К слову, ВСУ ликвидировали 1230 оккупантов за минувшие сутки, общие потери личного состава России составили около 988 560 человек