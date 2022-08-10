ВСУ отражают штурмы в Харьковской области и на Донбассе: карта боевых действий 10 августа

Полномасштабная война в Украине длится уже 168 дней. По состоянию на 10 августа главные боевые деяния сосредоточены на Востоке и Юге Украины.

Об актуальной ситуации на фронте сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ. Далее можно увидеть карту боевых действий.

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В Харьковской области оккупанты ведут бои

россияне обстреливают населенные пункты Харьковщины из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Речь идет об обстрелах в районах населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Питомник, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Старый Салтов, Мосьпаново, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино, Пятигорское и Шевеловка.

Более того, оккупанты наступали в направлении Ветеринарное – Уды. Однако успеха не имели, понесли потери и отошли. Бои идут в направлении Байрак – Гусаровка.



Ситуация в Харьковской области / Карта Liveuamap

Наступи врага на Донбассе

На Славянском направлении россияне обстреливали районы Большой Камышевахи, Дмитровки, Карнауховки, Довгенького, Вернополья, Новой Дмитровки, Богородичного и Долины.

На Краматорском – из артиллерии били в сторону Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Сидорового и Райгородка.

Кроме того, под огнем оказались Бахмут, Ивано-Дарьевка, Покровское, Зайцево, Кодема, Курдюмовка, Бахмутское, Соледарь, Яковлевка и Вершина. Авиацией избивали близ Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцева и Вершины.

Враг совершал штурмовые действия на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледарь. Безуспешно отошел.

На Авдеевском направлении обстреливали районы возле Марьинки, Авдеевки, Опросного, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлового и Красногоровки. Вражеские самолеты штурмовой авиации действовали возле Красногоровки и Марьинки.

Кроме того, россияне пытались возобновить наступление на направлении Донецк – Пески. Бои продолжаются.

Также наступали на направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка. Противник потерпел провал и с потерями отошел.



Бои на Донбассе / Карта Liveuamap

Обстрелы на Юге

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов:

Константинопольское,

Новомихайловка,

Мало Токмочка,

Большая Михайловка,

Павловка,

Владимировка,

Шевченко,

Пречистовка,

Большая Новоселка,

Бурлатское,

Времевка,

Железнодорожное,

Степное,

Полтавка,

Новоселка,

Гуляйполе,

Малые Щербаки.

Нанесли авиаудары возле Павловки, Угледара и Новоселки.

На Южнобужском направлении россияне тоже готовят из танков и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения. Авиацией они ударили возле Новогригорьевки, Андреевки и Ольгиной. Ведут разведку беспилотниками.



Что происходит на Юге / Карта Liveuamap

Беларусь продолжает обучение на границе

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не менялась. До 11 августа планируется провести первый этап совместного обучения российских и белорусских военных. Будут совершать боевую стрельбу.

Кроме того, сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии районы вблизи Сеньковки Черниговской области.



Карта боевых действий / Фото Liveuamap

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