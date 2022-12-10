ВСУ отразили 13 российских наступлений: карта боевых действий по состоянию на 10 декабря

Российские захватчики пытаются удержать оккупированные территории и захватить новые. За последние сутки они шли в атаку около 13 населённых пунктов.

Все атаки врага были на Донбассе. Больше о том, что происходит на фронте по состоянию на утро 10 декабря, читайте дальше.

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За прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и около 20 авиационных ударов по Украине. Кроме того, они совершили более 60 обстрелов из РСЗО.

ВСУ отразили атаки врага возле: Площанки, Невского, Белогоровки на Луганщине и Яковлевки, Бахмутского, Подгородного, Бахмута, Опросного, Курдюмовки, Дружбы, Невельского, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

Где расположена Площанка: карта

Какая ситуация на главных направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.

направлениях ситуация не изменилась. На Северском направлении враг из минометов обстрелял Ходыно и Басовку в Сумской области.

направлении враг из минометов обстрелял Ходыно и Басовку в Сумской области. На Слобожанском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Чугуновка и Каменка Харьковской области. На Купянском направлении россияне били из разных видов вооружения.

направлении россияне били из разных видов вооружения. На Лиманском направлении под огонь попали Грековка, Макеевка, Площанка, Невское и Червонопоповка Луганской области, а также Торское и Григорьевка Донецкой области.

направлении под огонь попали Грековка, Макеевка, Площанка, Невское и Червонопоповка Луганской области, а также Торское и Григорьевка Донецкой области. На Бахмутском направлении вражеский огонь накрыл более 20 населённых пунктов.

направлении вражеский огонь накрыл более 20 населённых пунктов. На Авдеевском направлении россияне обстреляли Бердичев, Первомайское, Марьинку, Авдеевку и Новомихайловку в Донецкой области.

направлении россияне обстреляли Бердичев, Первомайское, Марьинку, Авдеевку и Новомихайловку в Донецкой области. На Новопавловском направлении артиллерийские и минометные обстрелы зафиксировали у Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Золотой Нивы, Великой Новоселки, Времевки и Новополя Донецкой области.

направлении артиллерийские и минометные обстрелы зафиксировали у Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Золотой Нивы, Великой Новоселки, Времевки и Новополя Донецкой области. На Запорожском направлении российский огонь накрыл населенные пункты Красное, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловку, Новоандреевку, Степное, Каменское, Червоноднепровку Запорожской области и Высшетарасовку на Днепропетровщине.

направлении российский огонь накрыл населенные пункты Красное, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловку, Новоандреевку, Степное, Каменское, Червоноднепровку Запорожской области и Высшетарасовку на Днепропетровщине. Неспокойно было и на Херсонском направлении. Оккупанты стреляли по областному центру, Антоновке и Чернобаевке. Есть пострадавшие среди местного населения.

Как ВСУ уничтожают врага

Российские оккупанты несут потери от "дружественного огня" наших воинов.

Это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствие взаимодействия и связи между подразделениями,

– отметили в Генштабе.

Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки попали по 4 пунктам управления и 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники кафиров.

Что происходит на фронте: карта