Усі атаки ворога були на Донбасі. Більше про те, що відбувається на фронті станом на ранок 10 грудня, читайте далі.

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Упродовж минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та близько 20 авіаційних ударів по Україні. Крім того, вони здійснили понад 60 обстрілів з РСЗВ.

Зверніть увагу! ЗСУ відбили атаки ворога біля: Площанки, Невського, Білогорівки на Луганщині та Яковлівки, Бахмутського, Підгородного, Бахмута, Опитного, Курдюмівки, Дружби, Невельського, Побєди і Новомихайлівки на Донеччині.

Де розташована Площанка: карта

Яка ситуація на головних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилася.

напрямках ситуація не змінилася. На Сіверському напрямку ворог з мінометів обстріляв Ходине та Басівку у Сумській області.

напрямку ворог з мінометів обстріляв Ходине та Басівку у Сумській області. На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Чугунівка та Кам'янка Харківської області.

напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Чугунівка та Кам'янка Харківської області. На Куп'янському напрямку росіяни гатили з різних видів озброєння.

напрямку росіяни гатили з різних видів озброєння. На Лиманському напрямку під вогонь потрапили Греківка, Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Торське і Григорівка на Донеччині.

напрямку під вогонь потрапили Греківка, Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Торське і Григорівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворожий вогонь накрив понад 20 населених пунктів.

напрямку ворожий вогонь накрив понад 20 населених пунктів. На Авдіївському напрямку росіяни обстріляли Бердичів, Первомайське, Мар'їнку, Авдіївку та Новомихайлівку у Донецькій області.

напрямку росіяни обстріляли Бердичів, Первомайське, Мар'їнку, Авдіївку та Новомихайлівку у Донецькій області. На Новопавлівському напрямку артилерійські та мінометні обстріли зафіксували біля Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки, Золотої Ниви, Великої Новосілки, Времівки та Новополя Донецької області.

напрямку артилерійські та мінометні обстріли зафіксували біля Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки, Золотої Ниви, Великої Новосілки, Времівки та Новополя Донецької області. На Запорізькому напрямку російський вогонь накрив населені пункти Червоне, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівку, Новоандріївку, Степове, Кам'янське, Червонодніпровку Запорізької області та Вищетарасівку на Дніпропетровщині.

напрямку російський вогонь накрив населені пункти Червоне, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівку, Новоандріївку, Степове, Кам'янське, Червонодніпровку Запорізької області та Вищетарасівку на Дніпропетровщині. Неспокійно було й на Херсонському напрямку. Окупанти стріляли по обласному центрі, Антонівці й Чорнобаївці. Є постраждалі серед місцевого населення.

Як ЗСУ нищать ворога

Російські окупанти зазнають втрат від "дружнього вогню" наших воїнів.

Це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та зв'язку між підрозділами,

– наголосили в Генштабі.

Українські ракетні війська та артилерія за минулу добу влучили по 4 пунктах управління та 5 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.

Що відбувається на фронті: карта