Усі атаки ворога були на Донбасі. Більше про те, що відбувається на фронті станом на ранок 10 грудня, читайте далі.
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Упродовж минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та близько 20 авіаційних ударів по Україні. Крім того, вони здійснили понад 60 обстрілів з РСЗВ.
Де розташована Площанка: карта
Яка ситуація на головних напрямках фронту
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилася.
- На Сіверському напрямку ворог з мінометів обстріляв Ходине та Басівку у Сумській області.
- На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Чугунівка та Кам'янка Харківської області.
- На Куп'янському напрямку росіяни гатили з різних видів озброєння.
- На Лиманському напрямку під вогонь потрапили Греківка, Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Торське і Григорівка на Донеччині.
- На Бахмутському напрямку ворожий вогонь накрив понад 20 населених пунктів.
- На Авдіївському напрямку росіяни обстріляли Бердичів, Первомайське, Мар'їнку, Авдіївку та Новомихайлівку у Донецькій області.
- На Новопавлівському напрямку артилерійські та мінометні обстріли зафіксували біля Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки, Золотої Ниви, Великої Новосілки, Времівки та Новополя Донецької області.
- На Запорізькому напрямку російський вогонь накрив населені пункти Червоне, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівку, Новоандріївку, Степове, Кам'янське, Червонодніпровку Запорізької області та Вищетарасівку на Дніпропетровщині.
- Неспокійно було й на Херсонському напрямку. Окупанти стріляли по обласному центрі, Антонівці й Чорнобаївці. Є постраждалі серед місцевого населення.
Як ЗСУ нищать ворога
Російські окупанти зазнають втрат від "дружнього вогню" наших воїнів.
Це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та зв'язку між підрозділами,
– наголосили в Генштабі.
Українські ракетні війська та артилерія за минулу добу влучили по 4 пунктах управління та 5 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.
Що відбувається на фронті: карта