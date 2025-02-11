Почти 140 атак, самое сложное – на Покровском направлении и Курской области: карта фронта 11 февраля

Продолжаются 1084 сутки борьбы против полномасштабной агрессии России. За 10 февраля на фронте было зафиксировано 139 боевых столкновений.

Кроме того, россияне в этот день совершили 100 авиаударов с применением 140 КАБов и почти 6 тысяч обстрелов, из которых 200 – из РСЗО, а также атаковали 2853 дронами-камикадзе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты 4 раза штурмовали позиции ВСУ в районе Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировали 9 атак врага. Украинская армия отражала штурмовые действия России у Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.

Россияне атаковали возле Кондрашовки: смотрите на карте

На Лиманском направлении Россия атаковала 12 раз. Вражеские войска осуществляли попытки продвинуться вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполовка, Терны и Колодязи.

Враг пытался продвинуться возле Тернов: смотрите на карте

На Северском направлении возле населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка и Григорьевка было зафиксировано 6 атак.

На Краматорском направлении было 8 боестолкновений возле Васюковки, Белой Горы и Часового Яра.

Были столкновения возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении Россия атаковала 11 раз возле Торецка и Щербиновки.

Россия атаковала возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении ВСУ остановили 47 штурмовых и наступательных действий российской армии вблизи населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Зверево, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное.

Враг штурмовал возле Миролюбовки: смотрите на карте

На Новопавловском направлении оккупанты 12 раз атаковали украинские позиции вблизи Зеленовки, Временки и Новоселки.

Ситуация на фронте по состоянию на 11 февраля / Карты Генштаба

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

В операционной зоне на Курщине ВСУ отбили 27 атак россиян.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировано.