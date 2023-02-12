Россия наступает при поддержке авиации, ВСУ отразили многочисленные атаки: карта боевых действий за 12 февраля
Источник:Генштаб ВСУ
Ситуация на востоке Украины продолжает обостряться. Российские оккупанты при поддержке авиации ведут наступательные действия по нескольким направлениям.
Россияне сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Противник активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.
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Силы обороны отразили многочисленные атаки
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Часового Яра, Первомайского, Победы, Марьинки и Угледара Донецкой области.
Силы обороны отразили многочисленные атаки на Донбассе: карта боевых действий
За сутки россияне нанесли 12 ракетных ударов, три из которых – по гражданской инфраструктуре Харькова, и 32 авиационных удара, 6 из которых – с применением "Шахидов". Четыре этих дроны были сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из РСЗО.
Какая ситуация на направлениях
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вражеские обстрелы подверглись районам более 20 населенных пунктов.
Среди них – Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Порохонь, Студенок, Стариковое и Волфино на Сумщине и Красное, Глубокое, Синельниково, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двуречная Харьковская область. Также оккупанты нанесли авиационных ударов возле Гатища и Волчанска.
На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 районов населенных пунктов. В частности, это – Гряниковка, Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка, Вишневое, Червонопоповка и Серебрянское лесничество на Луганщине. Нанес авиационных ударов недалеко от Краснопоповки, Жиловки и Диброва на Луганщине и Григоровки и Спорного на Донетчине.
Оккупанты наступают на Купянском направлении: карта
На Бахмутском направлении танковые, минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Спорное, Берестово, Васюковка, Железнянское, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Предтечино, Белая Гора и Железное Донецкой области. В целом – более 25 населенных пунктов.
На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, в частности Калиново, Орловка, Северное, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времевка и Новоселка. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского и Марьинки.
Россия ведет наступление под Авдеевкой: карта
На Запорожском направлении огневого поражения потерпели Времовка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Магдалиновка и Степногорск в Запорожье. Также враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Каменского.
На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и сам Херсон, а также районы более 30 других населенных пунктов, включая Гавриловку, Милово, Красный Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Приднепровское и Станислав Херсонской области. Враг нанес авиаудару в районе Зимовщика.
Силы обороны соответствуют россиянам
- Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
- Также наши защитники сбили самолет Су-25 и БпЛА типа "Орлан". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника и зенитно-ракетного комплекса.
- Так, общие боевые потери России на 12 февраля уже составляют 137 780 солдат. Из них сразу 900 было ликвидировано за прошедшие сутки.