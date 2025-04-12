Почти 150 боестолкновений, самым горячим остается Покровское направление: карта фронта 12 апреля

За прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений. Больше всего враг штурмовал на Покровском направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении агрессор за прошедшие сутки трижды проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка и Западное.

На Купянском направлении произошло 7 атак российских захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении противник атаковал 25 раз. Враг пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Новое, Екатериновка, Зеленая Долина и Ямполовка.

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении ВСУ отбили 6 штурмов захватнических войск вблизи населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано 3 боестолкновения в районах Курдюмовки, Часового Яра и Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении войска армии агрессора совершили 14 атак неподалеку Дачного, Дружбы и Торецка.

Какая ситуация возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Тарасовка, Елизаветовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Преображенка, Надиевка и Андреевка.

ВСУ остановили 40 штурмов врага на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник 6 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Разлив и Раздольное.

На Гуляйпольском направлении произошло 3 боестолкновения с противником в районах населенных пунктов Привольное, Новоселка и Бурлацкое.

На Ореховском направлении агрессор проводил 4 наступательные действия вблизи Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг 7 раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

В операционной зоне в Курской области подразделения ВСУ вчера отбили 21 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 55 авиационных ударов с применением 90 управляемых авиабомб, а также совершил 156 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 29 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1240 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, семь боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, две РСЗО, 78 БпЛА оперативно-тактического уровня и 128 единиц автомобильной техники оккупантов