Более 200 боестолкновений, россияне активно давят на нескольких направлениях: карта фронта на 13 июня

За вчера на фронте зафиксировано 209 боевых столкновений. Российские оккупанты активно атакуют на нескольких направлениях.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении ВСУ отбили 2 атаки противника в районах Волчанска.

Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 9 атак врага. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в направлениях Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 22 раза. Враг пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надежда, Новый Мир, Ямполовка, Торское и в направлении населенного пункта Шандриголовое.

На Северском направлении наши защитники за прошедшие сутки отбили 4 вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 7 боестолкновений вблизи Часового Яра и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты совершили 23 атаки вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Щербиновка, Романовка и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Александро-Калиново и Яблоновка.

Враг атакует на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши воины остановили 66 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Андреевка, Лисовка, Малиновка, Мирное, Елизаветовка, Луч, Удачное, Новосергиевка, Ореховое и в направлениях Алексеевки, Полтавки и Муравки.

Оккупанты не прекращают штурмовать Покровское направление: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 34 атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Багатир, Скудное, Днепроэнергия, Федоровка, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар, Шевченко и в сторону населенных пунктов Мирное, Запорожье, Комар.

На Гуляйпольском направлении захватчики проводили одно наступательное действие вблизи населенного пункта Малиновка.

На Ореховском направлении сегодня армия противника проводила 4 атаки в районе Новоандреевки и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении агрессор провел 1 тщетную попытку продвижения к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 34 управляемых авиационных бомб, а также совершил 225 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 5 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.