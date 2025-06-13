Более 200 боестолкновений, россияне активно давят на нескольких направлениях: карта фронта на 13 июня
- За минувшие сутки зафиксировано 209 боевых столкновений.
- Враг активно атаковал на Лиманском, Торецком, Покровском, Новопавловском направлениях.
- На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
За вчера на фронте зафиксировано 209 боевых столкновений. Российские оккупанты активно атакуют на нескольких направлениях.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какая ситуация на фронте
На Харьковском направлении ВСУ отбили 2 атаки противника в районах Волчанска.
Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на карте
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 9 атак врага. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в направлениях Песчаного и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении агрессор атаковал 22 раза. Враг пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надежда, Новый Мир, Ямполовка, Торское и в направлении населенного пункта Шандриголовое.
На Северском направлении наши защитники за прошедшие сутки отбили 4 вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении зафиксировано 7 боестолкновений вблизи Часового Яра и в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении оккупанты совершили 23 атаки вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Щербиновка, Романовка и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Александро-Калиново и Яблоновка.
Враг атакует на Торецком направлении: смотрите на карте
На Покровском направлении наши воины остановили 66 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Андреевка, Лисовка, Малиновка, Мирное, Елизаветовка, Луч, Удачное, Новосергиевка, Ореховое и в направлениях Алексеевки, Полтавки и Муравки.
Оккупанты не прекращают штурмовать Покровское направление: смотрите на карте
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 34 атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Багатир, Скудное, Днепроэнергия, Федоровка, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар, Шевченко и в сторону населенных пунктов Мирное, Запорожье, Комар.
На Гуляйпольском направлении захватчики проводили одно наступательное действие вблизи населенного пункта Малиновка.
На Ореховском направлении сегодня армия противника проводила 4 атаки в районе Новоандреевки и в сторону Павловки.
На Приднепровском направлении агрессор провел 1 тщетную попытку продвижения к позициям наших защитников.
На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 34 управляемых авиационных бомб, а также совершил 225 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 5 – из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.