Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки противника в районах Вовчанська.

Яка ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак ворога. Сили оборони відбили штурмові дії противника у напрямках Піщаного та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку агресор атакував 22 рази. Ворог намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Надія, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населеного пункту Шандриголове.

На Сіверському напрямку наші захисники минулої доби відбили 4 ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано 7 боєзіткнень поблизу Часового Яру та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 23 атаки поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка, Романівка та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Олександро-Калинове та Яблунівка.

Ворог атакує на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші воїни зупинили 66 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Миролюбівка, Андріївка, Лисівка, Малинівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове і в напрямках Олексіївки, Полтавки та Муравки.

Окупанти не припиняють штурмувати Покровський напрямок: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки противника у районах населених пунктів Веселе, Багатир, Скудне, Дніпроенергія, Федорівка, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар, Шевченко та в бік населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Комар.

На Гуляйпільському напрямку загарбники проводили одну наступальну дію поблизу населеного пункту Малинівка.

На Оріхівському напрямку сьогодні армія противника проводила 4 атаки в районі Новоандріївки та в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку агресор провів 1 марну спробу просування до позицій наших захисників.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 34 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 225 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 5 – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.