ВСУ отразили многочисленные атаки россиян возле Бахмута и Белогоровки: карта боевых действий на 13 января

Российские оккупанты и дальше пытаются наступать на Донбассе. Ситуация вблизи Соледара и Бахмута очень сложная.

Об актуальной ситуации на разных участках фронта по состоянию на утро 13 января декабря доложили в Генштабе ВСУ. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили сразу 17 атак оккупантов.

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Оккупанты наступают на Донбассе

Наши воины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Соль, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Предтечино, Курдюмовка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьевка .

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Какая ситуация на направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Российские и белорусские войска продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Порохонь и Бачевск Сумской области, а также Стрелка, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб на Харьковщине.

На Купянском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Двуречная, Западное, Синьковка, Орлянка, Кисловка, Котляровка, Колесниковка, Берестово, Богуславка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял Грековку, Макеевку, Невское, Краснопоповку и Диброву Луганской области.

Россияне обстреляли населенные пункты на Лиманском направлении

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба и Северное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении огневого влияния испытали Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Времовка и Свободное Поле на Донетчине и Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Красное, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов и Каменское.

На Херсонском направлении минометных и артиллерийских обстрелов, в частности, подверглись Антоновка и Херсон.

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