5 отраженных атак и 32 авиаудара по врагу: карта боевых действий по состоянию на 13 октября
Источник:Deep State Map
Украинские защитники и защитницы продолжают делать все возможное и невозможное для того, чтобы нанести поражение оккупантам. Самые тяжелые бои продолжаются на Востоке и на Юге нашего государства.
Актуальную информацию о ходе событий на фронте сообщили в Генштабе ВСУ. Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии соприкосновения, на отдельных направлениях пытается проводить инженерное оборудование позиций и ведет воздушную разведку.
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Обстрелы Украины оккупантами
По данным Генштаба, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных удара и 21 авиаудар по территории Украины и 104 раза совершали обстрелы с помощью реактивных систем залпового огня. Для атак россияне использовали крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и иранские беспилотники. Из-за этого пострадали люди и объекты более чем в 40 населенных пунктах, среди которых:
- Винница;
- Николаев;
- Черкассы;
- Черняхов;
- Белогоровка;
- Спорное;
- Павловка;
- Мирное;
- Давыдов Брод.
Почти по всем направлениям фронта оккупанты обстреливают населенные пункты из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, танков. В частности, от вражеского огня пострадали:
- на Северском направлении – Мирополье, Середина-Буда, Стукаловка и Павловка;
- на Слобожанском направлении – Бугроватка, Гряниковка, Двухлетняя, Новая Волчья, Стрелка, Уды и Красная Заря;
- на Краматорском направлении оккупанты атакуют вдоль всей линии столкновения, в частности в районах Белогоровки, Заречного, Новоегоровки, Серебрянки, Спорного, Тернов, Торского и Ямполевки;
- на Бахмутском направлении похожая ситуация – оккупанты атакуют вдоль всей линии столкновения, в частности, такие населенные пункты как Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка;
- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское;
- в Новопавловском и Запорожском направлениях пострадали 15 населенных пунктов, среди которых Богоявленка, Времовка, Железнодорожное, Никольское, Новополь, Новоселка и Полтавка;
- на Южнобужском направлении оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов.
Карта боевых действий по состоянию на 13 октября
Успехи Вооруженных Сил
Вооруженные Силы Украины ведут успешное контрнаступление на Востоке и на Юге нашего государства, однако на Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты не оставляют попыток идти в наступление. В частности нашим военным удалось отбить вражеские атаки в районах 5 населенных пунктов, в том числе возле:
- Бахмутского;
- Озаряновки;
- Иванграда;
- Бахмута;
- Марьинки.
Кроме того, украинская авиация нанесла 32 авиаудара по позициям врага, благодаря чему удалось поразить 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника.
В то же время силы Противовоздушной обороны сбили 4 вертолета врага и 26 беспилотников.
Ракетные войска и артиллерия поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 боеприпаса. В зону огневого поражения также оказались позиции вражеской артиллерии, радиоэлектронная борьба и другие военные цели.
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