Враг безуспешно наступает на Авдеевском и Лиманском направлениях: карта боевых действий 13 октября

Украинские защитники продолжают удерживать позиции на фронте, несмотря на попытки россиян вести штурм по нескольким направлениям. В то же время, наши воины наступают на Востоке и Юге.

Россия продолжает ведение преступной полномасштабной войны против Украины. За сутки произошло 64 боевых столкновения.

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Россияне пытаются наступать

В общем, враг нанес 4 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. НаОперативная обстановка остается без существенных изменений. Навраг присутствует в приграничных районах, где пытается проводить активную диверсионную деятельность, а также увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. Наукраинские воины отразили 5 атак врага в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области.

Ситуация возле Синьковки: смотрите карту

НаСилы обороны продолжают сдерживать наступление россиян в районах Макеевки, юго-западнее Кременной и Серебрянского лесничества Луганской области, где наши защитники отразили более 5 атак врага.

На Лиманском направлении ВСУ сдерживают врага: смотрите карту

Нанаши защитники продолжают наступательные действия и закрепляются на достигнутых рубежах. Напротивник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, но безуспешно. Украинские воины отбили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Ситуация на Авдеевском направлении: смотрите карту

НаСилы обороны успешно отразили более 10 атак врага. Напротивник наступательных действий не вел. Назахватчики безуспешно пытались восстановить утраченные позиции в районе Роботиного Запорожской области. НаСилы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и успешно поражают тылы противника. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 – по пунктам управления и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.