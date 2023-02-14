ВСУ блестяще отразили вражеские атаки, у россиян – пылало: карта боевых действий за 14 февраля
Источник:Генштаб ВСУ
Российские войска постоянно пытаются наступать на Востоке. Оккупанты стремятся прорвать нашу оборону на Бахмутском направлении.
Об актуальной ситуации на фронте по состоянию на утро 14 февраля доложили в Генштабе ВСУ. Украинские защитники и защитницы уже 356 суток героически защищают Украину от полномасштабного вторжения.
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Российские оккупанты пытались наступать на направлениях Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки, Новопавловки. Оккупанты терпят колоссальные потери. На концерт к Кобзону уже удалось отправить 139 080 захватчиков.
Украинские защитники блестяще отразили ряд вражеских атак на территории:
- Харьковской области;
- Донецкой области;
- Луганской области.
ВСУ усиливают оборону.
Что происходит на фронте 14 февраля: смотрите на картеВажно! Украинцев предупредили, что угроза нанесения ракетных ударов по территории Украины остается высокой. Людей просят не игнорировать уведомления воздушной тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.
ВСУ нанесли по врагу ряд ударов
За сутки защитники украинского неба нанесли 15 авиаударов по российским оккупантам. Украинские герои сбили:
- 2 Су-24М;
- Су-25.
Украинские ракетно-артиллерийские войска атаковали командный пункт и склад боеприпасов российских оккупантов.