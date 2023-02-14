ВСУ блестяще отразили вражеские атаки, у россиян – пылало: карта боевых действий за 14 февраля

Российские войска постоянно пытаются наступать на Востоке. Оккупанты стремятся прорвать нашу оборону на Бахмутском направлении.

Об актуальной ситуации на фронте по состоянию на утро 14 февраля доложили в Генштабе ВСУ. Украинские защитники и защитницы уже 356 суток героически защищают Украину от полномасштабного вторжения.

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Российские оккупанты пытались наступать на направлениях Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки, Новопавловки. Оккупанты терпят колоссальные потери. На концерт к Кобзону уже удалось отправить 139 080 захватчиков.

Украинские защитники блестяще отразили ряд вражеских атак на территории:

Харьковской области;

Донецкой области;

Луганской области.

ВСУ усиливают оборону.

Что происходит на фронте 14 февраля: смотрите на карте

ВСУ нанесли по врагу ряд ударов

Украинцев предупредили, что угроза нанесения ракетных ударов по территории Украины остается высокой. Людей просят не игнорировать уведомления воздушной тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

За сутки защитники украинского неба нанесли 15 авиаударов по российским оккупантам. Украинские герои сбили:

2 Су-24М;

Су-25.

Украинские ракетно-артиллерийские войска атаковали командный пункт и склад боеприпасов российских оккупантов.