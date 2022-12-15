Россияне минируют реки и вывозят людей в оккупацию: карта боевых действий 15 декабря

Полномасштабная война против Украины продолжается уже 295-й день. Наши воины продолжают давать отпор врагу на Востоке и Юге государства.

Основное наступление оккупантов сейчас сосредоточено на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В то же время, на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях россияне хотят улучшить свое тактическое положение. Больше о том, что происходит на фронте, читайте дальше.

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Какая ситуация на главных направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений;

направлениях ситуация остается без существенных изменений; на Северском направлении россияне обстреляли Липовку и Хреновку Черниговской области;

направлении россияне обстреляли Липовку и Хреновку Черниговской области; на Купянском направлении под огонь попали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск Харьковской области;

направлении под огонь попали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск Харьковской области; на Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Площанка и Краснопоповка Луганской области и Ямполевка, Торское и Медвежье в Донецкой области;

направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Площанка и Краснопоповка Луганской области и Ямполевка, Торское и Медвежье в Донецкой области; на Бахмутском направлении россияне обстреляли 17 населенных пунктов и нанесли авиаудар вблизи города Бахмут;

направлении россияне обстреляли 17 населенных пунктов и нанесли авиаудар вблизи города Бахмут; на Авдеевском направлении огневому поражению подверглись позиции ВСУ возле Авдеевки, Водяного, Невельского, Красногоровки, Георгиевки и Марьинки;

направлении огневому поражению подверглись позиции ВСУ возле Авдеевки, Водяного, Невельского, Красногоровки, Георгиевки и Марьинки; на Новопавловском направлении россияне открывали огонь по Угледару, Пречистовке и Нескучному Донецкой области;

направлении россияне открывали огонь по Угледару, Пречистовке и Нескучному Донецкой области; на Запорожском и Херсонском направлениях противник обстреливает позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр.

За сутки ВСУ отбили вражеские атаки возле Верхнекаменского, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Веселого и Марьинки Донецкой области.

Как выглядит карта боевых действий в Украине: карта

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В Генштабе установили, что россияне заминировали дачные участки и побережья рек Конка и Чайка в пределах Олешковской общины Херсонской области. Кроме того, захватчики эвакуировали украинцев, проживавших на острове Большой Потемкинский возле Херсона, на оккупированную территорию.

Где россияне минируют реки: карта

Результаты работы ВСУ

Украинская авиация за сутки 13 раз атаковала районы скопления оккупантов, а также нанесла 5 ударов по позициям российских ЗРК. В то же время артиллерия и ракетные войска попали в 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава противника и состав горюче-смазочных материалов.