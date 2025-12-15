Уникальная операция в Купянске, критическая ситуация в районе Покровска: как изменилась линия фронта за неделю

По всей линии соприкосновения от Сумской области и до Херсонской продолжаются ожесточенные бои. Самая тяжелая ситуация неизменно остается в Донецкой области, где эпицентрами боев стали Покровск, Мирноград, Лиман, Святогорск, Константиновка и Часов Яр. Также продолжаются бои за Волчанск и Купянск в Харьковской области и Гуляйполе в Запорожской области.

Однако Силам обороны удалось разрушить планы врага в Харьковской области и предотвратить повторную оккупацию Купянска. Зато ситуация в районе Покровска осложняется – Силы обороны отошли от позиций южнее города.

О том, какой была неделя на фронте с 8 по 14 декабря 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Стоит внимания Муляжи врага, взрывы и ловушки: как "Сектор устойчивости" помогает определять боевую готовность военных – репортаж

Динамика боевых действий

Темпы штурмов врага на фронте остаются примерно на том же уровне, что и на предыдущей неделе. Россияне в течение прошлой недели совершили 1 214 штурмов на всех направлениях фронта. Больше всего атак приходится на Донецкую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 322 атаки;

Константиновское – 148 атак;

Александровское – 133 атаки;

Лиманское – 114 атак;

Гуляйпольское – 113 атак;

Славянское – 54 атаки;

Харьковское – 51 атака;

Ореховское – 31 атака;

Купянское – 26 атак;

Сумское – 19 атак;

Приднепровское – 11 атак;

Краматорское – 9 атак.

Линия соприкосновения остается неизменной на Сумском, Харьковском, Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях. Несмотря на большое давление, Силы обороны сдерживают россиян в районе города Гуляйполе Запорожской области.

О ситуации на других участках, где линия соприкосновения претерпела изменения в течение прошлой недели, говорим дальше.

Силы обороны в третий раз выбили врага из Купянска

12 декабря стало известно об успешной операции Сил обороны в районе города Купянск Харьковской области, значительная часть которого была оккупирована. Наши воины выбили россиян оттуда, а еще из Мирного, Радьковки и Кондрашовки.

Сам Купянск не зачищен полностью – там в полном окружении остается малая группировка россиян. Данные разные – от 40 до 200 человек. Таким образом россиян из Купянска выбивают уже в третий раз, причем второй раз за этот год. Однако если прошлой весной в город просочилось гораздо меньшие группировки, то эта операция, которую воплотили силы 2-го корпуса НГУ "Хартия" в сотрудничестве с различными родами войск, является уникальной.

Во-первых, россияне уже месяцами заявляют о якобы захвате Купянска. Во-вторых, город стал первым, который отбили во время непосредственных боев в городе. В-третьих, прибытие президента Владимира Зеленского на окраины Купянска изрядно возмутило россиян, ведь этот факт разбивает все мифы о захвате города.

Операция по зачистке Купянска продолжается. Кроме того, враг не оставляет попыток прорваться снова, поэтому битва продолжается. В то же время наши воины взорвали трубу, которую россияне пытались использовать, чтобы повторить операции, которые они проворачивали в Судже и Авдеевке. Поэтому планы на "Трубу-3" окончательно разрушены.





Ситуация в Купянске / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага на севере Донецкой области

Лиман и Северск на севере Донецкой области являются основными городами на пути россиян к Славянску и Краматорску. Поэтому враг не уменьшает давления на оба эти города.

На прошлой неделе россияне продвинулись севернее Лимана в районе сел Среднее, Новоселовка и Колодязи.





Ситуация севернее города Лиман / Карта DeepStateMAP

Также враг продвинулся вблизи Ямполя в сторону Озерного. Серая зона медленно охватывает северный берег реки Северский Донец, куда в 2022 году уже доходили вражеские войска.





Ситуация южнее Лимана / Карта DeepStateMAP

В соседнем Северске ситуация еще сложнее. В течение прошлой недели большая часть города оказалась под контролем россиян. Остальные – в серой зоне. Однако россияне уже хвастаются якобы полным захватом города, что, как и захват Купянска, вообще не соответствует действительности. Однако действительно, большинство Северска оккупировано.

Также россияне продвинулись в районе сел Выемка и Васюковка.





Ситуация на Северском направлении / Карта DeepStateMAP

Какова ситуация в районе Константиновки?

Константиновское направление в соотношении российских штурмов и темпов продвижений врага является одним из самых стабильных на фронте. В начале прошлой недели стало известно о том, что захватчики продвинулись вблизи сел Екатериновка и Клебан-Бык.

Зато в течение всей недели линия фронта остается неизменной. Однако враг продолжает атаковать Константиновку и близлежащие села почти всем имеющимся вооружением.





Ситуация на Константиновском направлении / Карта DeepStateMAP

Какова ситуация в районе Покровска?

Россияне на прошлой неделе продвинулись в Покровске. Таким образом юг города под контролем врага и сейчас линия фронта фактически проходит по дороге, что из Мирнограда ведет в Павлоград. Север Покровска в серой зоне.

В то же время Силы обороны отошли с рубежей южнее Покровска, поскольку логистика туда была максимально затруднена. Поэтому с Лисовки, Сухого Яра и Новопавловки наши бойцы вышли.

Вместе с тем враг продвинулся в самом Мирнограде и вблизи него в районе Новоэкономичного. Серая зона полностью окружает Мирноград, что крайне затрудняет оборону города. Ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации – критическая.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Однако существует еще один проблемный участок – бывшего Добропольского выступа. На прошлой неделе россияне смогли продвинуться в районе Шахового и Владимировки, а также вблизи Софиевки. Враг не оставляет намерений развивать параллельное наступление на Белозерское и Доброполье.





Ситуация в районе Добропольского выступа / Карта DeepStateMAP

Россияне продвинулись на еще одном направлении в Донецкой области

Уже несколько недель остается относительно стабильным и Александровское направление. Силы обороны остановили продвижение врага в Днепропетровской области, однако ранее им удалось остановить россиян в Донецкой области.

Однако на прошлой неделе вражеские войска оккупировали село Толстое у админграницы с Днепропетровской областью.





Ситуация на Александровском направлении / Карта DeepStateMAP

Впервые за несколько недель не зафиксировано российских продвижений в Запорожской области, однако враг постоянно атакует в районе Гуляйполя и периодически осуществляет штурмы в районе Степногорска.

Успехи Сил обороны на поле боя является результатом огромной работы. То, что совершили наши воины в Купянске – не только ударило по россиянам на фронте, но и добавило Украине позиций на переговорах. Поэтому о чем бы ни говорили во властных кабинетах, наша судьба вершится именно на фронте и именно от этого зависит все последующее. Поэтому первоочередная задача каждого и каждой из нас – поддерживать войско всеми доступными способами.

Самый простой – донат на сбор. Сейчас сайт 24 Канала собирает на Бус VW T5 для 160 отдельной механизированной бригады. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.

Больше сборов на нужды Сил обороны вы можете найти на нашем Благотворительном Фонде 24. Там же есть и отчеты за уже закрытые сборы.