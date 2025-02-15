Более 100 атак, на Курском и Покровском направлениях – тяжелее всего: карта фронта 15 февраля

В Украине продолжаются 1088 сутки полномасштабной войны России против Украины, враг совершил тысячи обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 112 боевых столкновений.

Больше всего боев за прошедшие сутки зафиксировали на Курском, Покровском и Новопавловском направлениях, также враг сосредоточился возле Торецка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Что произошло на фронте за минувшие сутки

На Харьковском направлении произошло 1 боестолкновение в районе Глубокого.

На Купянском направлении за сутки произошло 4 атаки оккупантов неподалеку Загрызово и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 8 раз вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Богуславка, Новое, Грековка и Колодязи.

Враг атаковал возле населенного пункта Колодязи: смотрите на карте

На Северском направлении в районе населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Григорьевка противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 3 боестолкновения в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку Торецка, Крымского и Щербиновки.

Противник усилил наступательные действия возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новопавловка, Успеновка, Котлиное, Андреевка, Дачное, Улаклы и Шевченко.

Россияне давят на Дачное: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском, Приднепровском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 23 боестолкновения. Враг нанес 30 авиационных ударов, сбросив 40 управляемых бомб, совершил 393 артиллерийских обстрела, в том числе девять – из РСЗО.

Что происходит на фронте в Украине / Карты Генштаба ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.