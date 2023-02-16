ВСУ отразили колоссальное количество российских атак: карта боевых действий за 16 февраля

Российские военные активизировались в Луганской области, а также продолжают наступление в Донецкой области. Силы обороны сдерживают оккупантов на разных направлениях.

В Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты пытаются наступать на ряде направлений. В частности, Купянском, Авдеевском и Лиманском.

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Какая ситуация на фронте по состоянию на 16 февраля

Украинские защитники и защитницы не дают врагу никаких шансов на успех. Герои отразили атаки российских захватчиков в районах 15 населенных пунктов на территории Донецкой и Луганской областей.

Воины уничтожили вражеский Ка-52 и нанесли ряд ударов по позициям захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления врага, 6 районов сосредоточения живой силы и 2 его склада боеприпасов,

– говорится в сообщении.

Что происходит на фронте 16 февраля: показываем на карте:

Только за сутки на концерт к Кобзону отправили 690 захватчиков.

Российские захватчики открывали огонь по десяткам населенных пунктов по следующим направлениям:

Бахмутском;

Купянском;

Лиманском;

Авдеевском;

Шахтерском;

Запорожском;

Херсонском.

Захватчики совершили провокацию в Чаплынке

В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты совершили провокацию в Чаплынке. Захватчики обстреляли населенный пункт, чтобы обвинить украинских защитников. Очевидцы рассказали, что ракеты летели с территории временно оккупированного Крыма.