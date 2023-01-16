Украинская артиллерия уничтожила 6 районов сосредоточения врага: карта боевых действий по состоянию на 16 января
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают штурмовать Восток Украины и обстреливать украинские города. В частности, захватчики безрезультатно пытаются выйти на административную границу Донецкой области.
О ситуации на разных направлениях фронта сообщили в командовании украинской армии.
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Что происходит на разных направлениях
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:
- Белогоровка Луганской области;
- Верхнекаменное, Краснополовка, Спорное, Соль, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области.
В Харьковской области минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Кондратовка и Поповка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Бударки, Волчанск, Стрелеча, Красное Первое, Огурцово, Терновая, Хатное и Хатное.
На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы 23 населённых пунктов. Среди них: Двухлетняя, Котляровка, Крахмальное, Берестовое и Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Краснопоповка в Луганской области.
На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов. В частности, это – Спорное, Озаряновка, Клещиевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба Нью-Йорк и Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении из танков и всего спектра артиллерии обстреливались Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Невельское, Первомайское, Марьинка, Водяное, Орловка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении во вражеский огонь попали Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи Донецкой области.
На Запорожском направлении враг осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск в районах более 24 населенных пунктов, в том числе: Милово, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Волшебное, Малая Токмачка, Степное, Плавные, Щербаки и Качка.
На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населённых пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали 17 населенных пунктов, в частности, Антоновка, Золотая Балка, Гавриловка, Львов, Садовое и Херсон.
Удачи наших защитников
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла: 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по его средствам противовоздушной обороны.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:
- 1 пункт управления;
- 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники;
- 1 склад боеприпасов;
- 1 средство радиоэлектронной борьбы противника.
Где враг ведет наступление
Противник ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и несет значительные потери в живой силе.
А за прошедшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных удара и совершили более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Украины.
Какая ситуация на фронте: смотрите карту