Украинская артиллерия уничтожила 6 районов сосредоточения врага: карта боевых действий по состоянию на 16 января

Российские оккупанты продолжают штурмовать Восток Украины и обстреливать украинские города. В частности, захватчики безрезультатно пытаются выйти на административную границу Донецкой области.

О ситуации на разных направлениях фронта сообщили в командовании украинской армии.

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Что происходит на разных направлениях

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Белогоровка Луганской области;

Верхнекаменное, Краснополовка, Спорное, Соль, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области.

В Харьковской области минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Кондратовка и Поповка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Бударки, Волчанск, Стрелеча, Красное Первое, Огурцово, Терновая, Хатное и Хатное.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы 23 населённых пунктов. Среди них: Двухлетняя, Котляровка, Крахмальное, Берестовое и Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Краснопоповка в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов. В частности, это – Спорное, Озаряновка, Клещиевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба Нью-Йорк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении из танков и всего спектра артиллерии обстреливались Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Невельское, Первомайское, Марьинка, Водяное, Орловка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении во вражеский огонь попали Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи Донецкой области.

На Запорожском направлении враг осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск в районах более 24 населенных пунктов, в том числе: Милово, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Волшебное, Малая Токмачка, Степное, Плавные, Щербаки и Качка.

На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населённых пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали 17 населенных пунктов, в частности, Антоновка, Золотая Балка, Гавриловка, Львов, Садовое и Херсон.

Удачи наших защитников

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла: 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по его средствам противовоздушной обороны.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:

1 пункт управления;

6 районов сосредоточения живой силы и военной техники;

1 склад боеприпасов;

1 средство радиоэлектронной борьбы противника.

Где враг ведет наступление

Противник ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и несет значительные потери в живой силе.

А за прошедшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных удара и совершили более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Украины.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту