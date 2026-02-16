Мирноград поглощается противником, – DeepState оценил ситуацию на Донетчине

Российские войска активизировались на Покровском направлении. Аналитики зафиксировали накопление вражеских сил у окружающих населенных пунктов, попытки инфильтрации и якобы оккупацию одного из сел рядом.

Отдельно 16 февраля в DeepState очертили ситуацию в Мирнограде.

Смотрите также Россияне форсировали Северский Донец, ВСУ продвигаются на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

Какова ситуация на Покровском направлении?

Аналитики сообщили о фиксации точки запуска БпЛА россиян в северной части Покровска. Также там состоялась переброска пехоты в город.

В то же время, по их данным, враг стремится зайти в Гришино с северо-западных окраин Покровска. На западных подступах к селу уже заметили накопление войск России. Там продолжаются бои. Силам обороны удается сдерживать и уничтожать штурмовые группы со стороны Котлиного.

DeepState утверждает, что российские войска оккупировали населенный пункт Ровно в том регионе и пытаются установить контроль над Светлым.

Закрепление в этом районе дает возможность противнику осуществлять накопление для дальнейшего продвижения в глубину перешейка между Покровском и Родинским,

– объяснили аналитики.

Они также добавили, что это создает дополнительную угрозу для украинских подразделений в окрестностях Мирнограда. Кстати, по оценкам аналитиков, Мирноград "поглощается" противником, а "история его обороны подходит к концу".

Ситуация в Донецкой области: смотрите на карте

Где сейчас на фронте сложнее всего?