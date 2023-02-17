Иранские инструкторы в Луганске, удары по объектам россиян: карта боевых действий на 17 февраля

Украинские защитники и защитницы продолжают сопротивляться оккупантам, пытающимся захватить нашу землю. Самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке.

Актуальную информацию о ситуации на фронте сообщили в Генштабе ВСУ. Об этом информирует 24 Канал.

Советуем прочесть Еще 800 зрителей на "концерте Кобзона": потери врага по состоянию на 17 февраля

Российские террористы продолжают обстреливать Украину

За прошедшие сутки российские захватчики применили 41 ракету разных типов по территории Украины. 5 из них, переработанные С-300, оккупанты выпустили по Харькову. Украинские защитники сбили 16 вражеских ракет.

Также оккупанты нанесли 24 авиационных удара и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть ранены и погибшие среди гражданского населения.

Угроза нанесения ударов Россией остается высокой по всей территории Украины,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Защитники отразили атаки врага в районах 16 населенных пунктов

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлении.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Кременная, Диброва и Белогоровка – Луганская и Раздолевка, Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар на Донетчине.

В Мелитополе оккупанты прослушивают телефоны жителей

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области обнаружена работа дополнительной башни мобильной связи, установленной врагом. Посредством нее российские спецслужбы имеют возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM операторов.

Ситуация на поле боя: смотрите карту

Смотрите также Новая угроза с неба: чем опасны Shahed-191, Shahed-129, Mohajer-6 и как Россия их получила

В Луганскую область прибыли инструкторы из Ирана

Во временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана. Они будут обучать российским военным применение ударных беспилотников.

Оккупанты заманивают в ряды своих войск "гастарбайтеров"

Чтобы восполнять колоссальные потери в живой силе, противник разными способами привлекает в ряды российских оккупационных войск разные категории общества, в частности так называемых "гастарбайтеров".

Так, недавно нашим защитникам, которые держат оборону в Волновахском районе Донецкой области, сдался в плен один из таких работников,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Читайте также Поставщик "Лад" и надежда матерей десантников: благодаря ком ВДВ России были уничтожены в Украине

Украинские защитники уничтожают врага

Авиация Сил обороны нанесла еще 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы врага, артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, состав боеприпасов, а также еще 2 других важных объекта оккупантов.

Что происходит на разных направлениях фронта