Где сейчас больше всего давят россияне, сколько атак отбито: карта боевых действий на 17 июня

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 186 боевых столкновений. Больше всего атак захватчиков было на Покровском, Новопавловском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Карта боевых действий на 17.06.2025

Накануне, 16 июня, оккупанты нанесли по территории Украины 2 ракетных и 56 авиационных ударов, применили 5 ракет и сбросили 110 управляемых авиационных бомб. Кроме того, привлекли для поражения 3226 дронов-камикадзе и осуществили 5481 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в частности, 96 – из РСЗО.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности, по районам населенных пунктов Хотень, Кияница, Яблоновка Сумской области; Шахово Донецкой области; Малиевка Днепропетровской области; Малиновка, Ольговское, Гуляйполе, Березовое, Малая Токмачка, Каменское, Новоселовка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств и один другой важный объект агрессора.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские защитники отбили 38 штурмовых действий оккупантов.



Российские захватчики нанесли 14 авиационных ударов, сбросив 32 КАБа. Также осуществили 225 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности, один из реактивной системы залпового огня.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

На Южно-Слобожанском – враг 4 раза штурмовал позиции Сил обороны в районах Долгенького и Каменки.

На Купянском направлении за сутки произошло 4 атаки оккупантов. Наши воины отбили штурмовые действия агрессора в районах Степовой Новоселовки, Загрызово и в сторону Голубовки и Петропавловки.

На Лиманском – россияне атаковали 7 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Копанки, Надия, Грековка, Редкодуб и Колодязи.

На Северском направлении в районе Григорьевки враг 1 раз атаковал позиции наших защитников.

На Краматорском – 12 боестолкновений в районах Часового Яра, Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении россияне совершили 18 атак в районах Торецка, Дылеевки и в сторону Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки.

На Покровском – наши воины остановили 56 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Шевченко Первое, Проминь, Удачное, Новосергеевка, Орехово, Котляровка, Новопавловка, Андреевка и Алексеевка.

Карта боевых действий за 16.06.2025 / Инфографика Генштаба ВСУ

На Новопавловском направлении враг 28 раз атаковал позиции Сил обороны в районах населённых пунктов Новосёлка, Вольное Поле, Богатирь, Бурлацкое и в сторону Запорожья и Шевченко.

На Гуляйпольском – защитники отбили 4 наступательные действия российских подразделений вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении защитники отбили 2 штурма вблизи Нестерянки.

На Приднепровском – украинские воины отбили атаку российских захватчиков в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружили.

Силы обороны наносят оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки общие потери России составили 1060 человек. Также украинские воины обезвредили танк, 3 боевых бронированных машины, 20 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 177 БПЛА оперативно-тактического уровня и 79 единиц автомобильной техники оккупантов.