Враг пытается оцепить Авдеевку и вернуть утраченные позиции: карта боевых действий 17 октября

Украинские военные продолжают давать достойный отпор врагу. Кроме этого, продолжается наступательная операция по нескольким направлениям, несмотря на обострение ситуации на Лимано-Купянском направлении.

Россия продолжает свою преступную полномасштабную войну против Украины. За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения.

Смотрите также Россияне массированно наступают на Авдеевку: как за неделю изменилась линия фронта

Ситуация по всем направлениям фронта

Всего враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Под артиллерийским огнем оказались около 120 населённых пунктов. Наситуация остается неизменной. Нароссияне сохраняют свое присутствие и пытаются создавать диверсионные группы, чтобы не допустить переброски наших военных на другие направления фронта. Наукраинские воины отразили около 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще 5 атак возле Стельмаховки и Надежды Луганской области.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

Напротивник наступательных действий не вел. Нанаши защитники отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию южнее Бахмута. Навраг пытается окружить Авдеевку. В течение суток наши воины отразили более 10 атак врага.

Россияне хотят окружить Авдеевку: смотрите карту

Нанаши защитники отбили более 15 атак врага в районе Марьинки и еще 5 атак южнее Золотой Нивы и Пречистовки.

Наши воины успешно отбивают атаки у Золотой Нивы: смотрите карту

Нанаши защитники удерживают позиции юго-западнее Новоданиловки, Работиного и западнее Вербового.

Ситуация на Запорожском направлении: смотрите карту

НаСилы обороны ведут контрбатарейную борьбу, удачно поражают склады и тылы противника. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Украинские воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники России. Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.