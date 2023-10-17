Враг пытается оцепить Авдеевку и вернуть утраченные позиции: карта боевых действий 17 октября
17 октября 2023, 08:33Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные продолжают давать достойный отпор врагу. Кроме этого, продолжается наступательная операция по нескольким направлениям, несмотря на обострение ситуации на Лимано-Купянском направлении.
Россия продолжает свою преступную полномасштабную войну против Украины. За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения.
Смотрите также Россияне массированно наступают на Авдеевку: как за неделю изменилась линия фронта
Ситуация по всем направлениям фронтаВсего враг нанес 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Под артиллерийским огнем оказались около 120 населённых пунктов. На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается неизменной. На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют свое присутствие и пытаются создавать диверсионные группы, чтобы не допустить переброски наших военных на другие направления фронта. На Купянском направлении украинские воины отразили около 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще 5 атак возле Стельмаховки и Надежды Луганской области.
Ситуация на Купянском направлении: смотрите картуНа Лиманском направлении противник наступательных действий не вел. На Бахмутском направлении наши защитники отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Андреевка. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию южнее Бахмута. На Авдеевском направлении враг пытается окружить Авдеевку. В течение суток наши воины отразили более 10 атак врага.
Россияне хотят окружить Авдеевку: смотрите картуНа Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 15 атак врага в районе Марьинки и еще 5 атак южнее Золотой Нивы и Пречистовки.
Наши воины успешно отбивают атаки у Золотой Нивы: смотрите картуНа Запорожском направлении наши защитники удерживают позиции юго-западнее Новоданиловки, Работиного и западнее Вербового.
Ситуация на Запорожском направлении: смотрите картуНа Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, удачно поражают склады и тылы противника. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Украинские воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники России. Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.