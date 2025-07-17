Враг без остановки атакует на Покровском и Новопавловском направлениях: карта боев 17 июля

Украинские защитники продолжают отражать вражеские атаки по всей линии фронте. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте по состоянию на утро 17 июля?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 21 штурмовое действие оккупантов. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 33 управляемые бомбы, а также совершил 340 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 7 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Строевки и в сторону Кудиевки.

Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Синьковка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Надежда, Карповка, Колодязи, Ямполовка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки.

Где враг атакует на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении, в районе Григорьевки и в сторону Выемки, противник четыре раза атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 7 боестолкновений, захватчик атаковал в районе Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 9 атак в районах Щербиновки, Нелиповки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калиново.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лысовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка и Алексеевка.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Поддубное, Мирное, Свободное Поле, Воскресенка и Зеленое Поле.

Как изменился фронт возле Зеленого Поля: смотрите на карте

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях, за прошедшие сутки, оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.