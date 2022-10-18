ВСУ уничтожают оккупантов и отбивают их атаки: карта боевых действий по состоянию на 18 октября

Вооруженные Силы Украины сдерживают российских оккупантов, которые хотят продвигаться дальше по украинским территориям. Кроме того, наши защитники совершают контрнаступательные действия.

Вражеские войска обстреливают позиции ВСУ вдоль всей линии столкновения. Кроме того, они осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях, а также ведут воздушную разведку.

Читайте также Россия постоянно бьет по критической инфраструктуре: в МВД рассказали, к чему готовиться зимой

Какая ситуация на главных направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применение ударных БпЛА Shahed-136 с территории Беларуси;

сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применение ударных БпЛА Shahed-136 с территории Беларуси; на Северском направлении россияне обстреляли из артиллерии разных типов Сеньковку Черниговской области и Середину-Буду и Дмитровку Сумской области;

россияне обстреляли из артиллерии разных типов Сеньковку Черниговской области и Середину-Буду и Дмитровку Сумской области; на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии били по Хатнему, Старице и Стрелечьей;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии били по Хатнему, Старице и Стрелечьей; на Купянском направлении – по районам населенных пунктов Берестово, Гряниковка, Двуречная, Котляровка, Серебрянка и Стельмаховка;

– по районам населенных пунктов Берестово, Гряниковка, Двуречная, Котляровка, Серебрянка и Стельмаховка; на Лиманском направлении враг вел огонь из разнокалиберной артиллерии по Белогоровке, Грековке, Заречному, Надежде, Новоегоровке и Тернах. Также оккупанты использовали ударные БпЛА;

враг вел огонь из разнокалиберной артиллерии по Белогоровке, Грековке, Заречному, Надежде, Новоегоровке и Тернах. Также оккупанты использовали ударные БпЛА; на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник наносил огневые поражения из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения;

противник наносил огневые поражения из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения; на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них Белогорье, Богоявленка, Угледар, Малиновка, Орехов и Шевченко;

враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них Белогорье, Богоявленка, Угледар, Малиновка, Орехов и Шевченко; на Южнобужском направлении россияне обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру. Повреждения получили районы городов и сел вдоль линии столкновения.

Карта боевых действий в Украине / Карта Deep State Map

Как ВСУ уничтожают врага

Наши военные отразили атаки врага возле Берестового Харьковской области, а также Бахмутского, Иванграда, Клещиевки, Первомайского и Марьинки Донецкой области.

Где находится Иванград / Карта Deep State Map

Украинская авиация за сутки нанесла по врагу 22 удара. Поражения получили 18 районов сосредоточения оккупантов, опорный пункт и 3 позиции ЗРК.

Наши ракетные войска и артиллерия попали по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, 2 объектам ПВО и артиллерии, складу боеприпасов и другим военным целям.

В то же время, российские войска обстреляли более 35 мирных населенных пунктов Украины.

Смотрите по теме – оперативная информация о ситуации на фронте: видео