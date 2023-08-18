Россияне наступают на Лимано-Купянском направлении и рвутся в Урожайное: карта боев 18 августа

Оккупационные войска России продолжают наступательные действия на Востоке Украины. Россияне пытаются восстановить утраченное положение.

За прошедшие сутки произошло 33 боевых столкновения. Эпицентром боевых действий остается Восток.

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Оккупанты наступают на Лимано-Купянском направлении

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты: Двуречная, Купянск, Кучеровка, Куриловка, Крохмальное Харьковской области и Надия Луганской области.

Оккупанты наступали в районе Синьковки: карта

враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполя, Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов.

Карта боев возле Белогоровки

Какая ситуация на Донбассе

противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационные удары в районе Васюковки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов.

Карта боев на Бахмутском направлении

противник вел безуспешные наступательные действия в районе населённого пункта Керамик Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боев в районе Авдеевки

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боев за Марьинку

враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области и Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Россияне пытаются вернуть Урожайное: карта боев

противник нанес авиационный удар в районе Работиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населённых пунктов.Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.оперативная обстановка без значительных изменений.противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населённых пунктов.