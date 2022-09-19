Россияне направляют силы на Донбасс, ВСУ отбивают атаки: карта боевых действий по состоянию на 19 сентября

Российские военные пытаются полностью установить контроль над Донбассом, однако украинские воины делают все, чтобы умерить врага. Оккупанты совершают обстрелы по линии столкновения.

Россияне сосредотачивают силы на попытках полной оккупации Донецкой области. Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 19 сентября доложили в Генштабе ВСУ.

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Оккупанты хотят сорвать активные действия Сил обороны на отдельных направлениях. Поэтому они обстреливают позиции наших войск по линии столкновения, перегруппируют свои подразделения и вводят резервы. Также враг осуществляет воздушную разведку.

Враг хочет оккупировать всю Донецкую область: карта





Обстрелы гражданской инфраструктуры

Россияне продолжают обстреливать дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны. За сутки противник нанес 3 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 30-ти населенных пунктов. Речь идет о Николаеве, Запорожье, Соледаре, Белогорье, Новополье, Первомайском, Темировке, Сухом Пруде, Миролюбовке, Петровке, Березнеговатом, Белогоровке, Спорном, Красногоровке, Степном и Ольговском.

В Генштабе предупредили об угрозе авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Ситуация на фронте: карта

По всей линии фронта – тоже обстрелы

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений. В других направлениях россияне совершают обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Слобожанском направлении – оккупанты били в районах населенных пунктов Гоптовка, Гурьев Казачок, Каменка и Купянск;

на Краматорском направлении – Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцево;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опросное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – Угледар, Большая Новоселка, Малые Щербаки, Мирное, Свободное Поле и Времовка.

На Южнобужском направлении россияне тоже обстреливали всю линию столкновения. Огневое влияние испытали более 18 населенных пунктов. Например, Белая Криница, Миролюбовка, Высокополье и Андреевка.

На Юге – обстрелы по всей линии столкновения: карта

ВСУ отбивают атаки захватчиков

За сутки подразделения ВСУ отразили атаки противника в районах Николаевки Второй, Веселой Долины и Бахмута.

Наша авиация нанесла 21 удар. Поразили 16 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия покрыли огнем 14 вражеских объектов. К примеру, 6 пунктов управления, 3 опорных пункта и район сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и 3 склада боеприпасов.

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