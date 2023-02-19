ВСУ отразили атаку россиян в Харьковской области: карта боевых действий по состоянию на 19 февраля

Российские военные ведут наступательные действия на востоке Украины. Основные боевые действия в дальнейшем сосредоточены вокруг Донбасса.

В Генштабе ВСУ утром 19 февраля сообщили, что россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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Где Силы обороны сдерживают оккупантов

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки окупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка, Краснопоповка и Кременная – Луганская и Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское и Часов Яр в Донецкой области.

оккупанты наступают на Донбассе: карта боевых действий

Какая ситуация на направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательных группировок не обнаружено.

В течение суток вражеские обстрелы подверглись районам 23 населенных пунктов, включая Казачье, Бунякино, Рыжевку, Волфино, Владимировку Сумской области и Ветеринарное, Казачью Лопань, Стрелку и Красное Первое на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Раздолевка и Спорное Донецкой области.

Силы обороны отразили атаку россиян в районе Гряниковки и Масютовки

На Бахмутском направлении обстрелы подверглись районам 21 населенного пункта. Среди них – Железнянское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов 16 населённых пунктов. В частности это – Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье на Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы еще 27 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Понятовку, Садовое, Веселое, Антоновку, Громадное и Берегово Херсонской области.

Как Силы обороны отвечают врагу

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Силы противовоздушной обороны в сутки сбили 2 крылатые ракеты типа "Калибр". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы противника.