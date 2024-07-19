Российские войска продолжают штурмовать на Харьковском направлении: карта боевых действий 19 июля

Силы обороны 877 сутки дают мощный отпор армии противника на фронте. Однако российское войско продолжает захватническую войну, пытаясь штурмовать позиции ВСУ на нескольких важных направлениях.

За прошедшие сутки зафиксировано 130 боевых столкновений. В Генштабе ВСУ сообщили, какая ситуация на разных направлениях фронта.

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Что происходит на фронте

противник продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 12 боевых столкновений. Все они произошли в районах Глубокого и Волчанска. Известно, что захватчики активно задействовали для ударов бомбардировочную авиацию.

Что происходит возле Волчанска: смотрите на карте

количество атак за минувшие сутки составляет 11. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Берестового.направлении наши войска остановили 14 атак оккупантов неподалеку Макеевки, Невского, Торского и Тернов.

ВСУ остановили атаки более 10 атак на Лиманском направлении: смотрите на карте

ВСУ отбили 5 штурмовых действий. Российские оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Переездного, Спирного и Выемки.защитники Украины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты, при поддержке авиации, прикладывали в районе Часового Яра.

Ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

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Захватчики вчера продолжали активно действоватьВ общем, враг 20 раз проводил атаки на позиции наших защитников в районах Северного, Торецка и Нью-Йорка. Наносил авиаудары КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами.

украинские воины отбили 27 штурмов и атак в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Уманское и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.ВСУ остановили вражеские атаки вблизи Красногоровки и Парасковиевки, где противник 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.состоялось 6 боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки, противник успеха не имел.захватчики не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три штурма агрессора отражены украинскими воинами.оперативная обстановка без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.