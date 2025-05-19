Россия хочет окружить Покровск и влетает в Богатырь: как изменилась линия фронта за неделю

Украинская армия продолжает сдерживать безумный натиск врага. Приоритетом россиян остаются Покровское, Новопавловское и Лиманское направления, куда оккупанты направляют все свои силы. Не менее тяжело и на Курщине.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 12 по 18 мая 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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Динамика боев на фронте

На прошлой неделе всего на фронте произошло 1147 боевых столкновений. Активность россиян незначительно снизилась, однако напряжение на ключевых направлениях осталась неизменной. Враг не отбрасывает идеи захватить всю Донецкую область.

На направлениях ситуация следующая:

Покровское направление – 434 штурма;

Новопавловское направление – 168 штурмов;

Лиманское направление – 152 штурма;

Курское направление – 89 штурмов;

Торецкое направление – 86 штурмов;

Краматорское направление – 48 штурмов;

Северское направление – 37 штурмов;

Харьковское направление – 34 штурмов;

Ореховское направление – 26 штурмов;

Купянское направление – 19 штурмов;

Приднепровское направление – 14 штурмов;

Гуляйпольское направление – 0 штурмов.

На прошлой неделе линия фронта не изменилась на Лиманском, Гуляйпольском, Харьковском, Купянском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках поговорим далее.

Россияне атакуют на Новопавловском направлении

В течение прошлой недели враг упорно пытался просочиться в Богатырь. Село давно было целью россиян из-за логистики – сейчас же оккупанты пытаются воплотить в жизнь свой план.

Российская армия оказывает постоянное давление на населенный пункт, используя свою любимую тактику штурмов. Враг залетает в село на мотоциклах, прячется по домам и пытается накапливаться для дальнейшего продвижения.

Кроме того, оккупанты поставили на конвейер заход групп из 2 – 3 человек противника исключительно для установления флага. Таким образом враг пытается создать впечатление полного захвата Богатыря. Кроме этого, такие действия затрудняют верификацию контроля той или иной стороны над территорией.

На этой неделе присутствие россиян фиксировали в южной части Богатыря и юго-восточных окрестностях. Однако по состоянию на пятницу, 16 мая, населенный пункт был зачищен на 95% – 33 ОМБр отбросила врага.

Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Важно то, что выше Богатыря находится Алексеевка и дорога в направлении Андреевки, а между селами река Волчья. DeepState отмечает, что она вряд ли станет препятствием, потому что врагу достаточно занять позиции для работы экипажей дронов.

Враг вышел к важной трассе на Покровском направлении

Так, этой неделе россияне продолжали атаки на стыке Торецкого и Покровского направлений. Говорится об отрезке Елизаветовка-Малиновка-Новая Полтавка-Новооленовка-Александрополь-Калиново.

В частности, врагу удалось прорваться в Малиновку, а также продвинуться возле Миролюбовки. Дальнейшее движение создает угрозу окружения для подразделений ВСУ, которые находятся в Елизаветовке. Кроме того, российская армия достигла успеха возле Новой Полтавки и Новооленевки, вплотную подойдя к трассе на Мирноград.

DeepState отмечает, что дальнейшее продвижение в направлении Малиновки создает пространство для движения оккупантов на Покровском направлении – на Мирноград через Новоэкономическое. Кроме этого, враг может попытаться бить в глубину – в направлении Новоторецкого. Это откроет для врага логистику Сил обороны, которая сейчас является для него приоритетом. Выход к трассе в Новооленовке создает угрозу движения на Константиновку с противоположного фланга от Часового Яра и логистику ко всей ЛБЗ в том районе.



Ситуация на стыке Покровского и Торецкого направлений / Карта DeepStateMAP

Ниже Покровска оккупанты пытаются продвинуться и закрепиться в лесополосах между Новоалександровкой и Надиевкой, чтобы выровнять ЛБЗ. Продолжаются атаки непосредственно на юге от города.

Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои в Запорожской и Сумской областях

На прошлой неделе враг свел к нулю попытки продвижения на Гуляйпольском направлении – в течение 7 дней враг не атаковал ни разу. Однако враг продолжил штурмы Ореховского направления. Продвижение России зафиксировано возле Лобкового.

Ситуация на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP

Ожесточенные бои продолжались и на Курском направлении. Непосредственно на Курщине изменений не зафиксировано, однако на Сумщине незначительно увеличилась серая зона возле Беловодов и Веселовки.

Ситуация на Курском направлении / Карта DeepStateMAP

Так называемые переговоры в Стамбуле четко показали, что Россия не планирует соглашаться ни на какое перемирие. Единственный гарант украинской безопасности сейчас – это наши Вооруженные Силы, методично уничтожающие врага, который нагло вторгся на нашу территорию. Однако украинская армия нуждается в помощи, в частности в большем количестве дронов, чтобы уничтожать вражескую логистику. Именно для того, чтобы закрывать потребности войска, и работает наш благотворительный Фонд24 – там вы можете найти актуальные сборы и отчеты об уже переданной помощи. Помните, равнодушие приближает фронт.