Тяжелые бои за Бахмут, наступление на Авдеевку: карта боевых действий 19 мая
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает пытаться наступать на четырех направлениях в Украине. За прошедшие сутки на этих участках фронта произошло 29 боевых столкновений.
В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку. Какая ситуация на поле боя – читайте в тексте 24 Канала.
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Враг продолжает наступать на:
- Лиманском;
- Бахмутском;
- Авдеевском;
- Марьинском направлениях.
Кроме того, Россия снова нанесла массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно известно, что за прошедшие сутки противник нанес:
- 39 ракетных ударов;
- 39 авиационных ударов;
- 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Украинские военные пообещали обнародовать подробную информацию впоследствии. Также предупредили, что снова высока вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.
Какая ситуация на фронтеНа Волынском и Полесском направлениях – существенных изменений в оперативной обстановке нет. На Северском и Слобожанском направлениях – Россия за прошедшие сутки осуществила минометные и артиллерийские обстрелы Леоновки Черниговской области, Студенок, Бояро-Лежачих, Павловки, Басовки, Мирополья, Мезеновки Сумской области, а также Старицы, Синельниково, Огурцово, Гатище, Нестерного, Бударки на Харьковщине.
Что происходит на Востоке страныНа Купянском направлении – враг атаковал с артиллерии и минометов. Под обстрелом находились Каменка, Колодязное, Фиголевка, Новомлынск, Двуречная, Захидное, Масютовка, Лиман Первый, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении – Россия наступательных действий не предпринимала. Атаковали в районе населенного пункта Белогоровка. Из артиллерии ударили по Макеевке, Белогоровке Луганской области, Верхнекаменному и Спорному Донецкой области. На Бахмутском направлении – Россия продолжает вести наступательные действия, продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Россия тщетно наступала в направлении Ивановского, нанесла удар авиацией в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора и Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении – Кремль провел безрезультатные наступательные действия в направлении Северного и Первомайского. Из авиации враг ударил в районах Новокалинового и Авдеевки, из артиллерии атаковал Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Первомайское, Карловку и Невельское Донецкой области. На Марьинском
Что случилось на ЮгеНа Запорожском и Херсонском направлениях – Россия продолжает обороняться и нанесла авиационный удар по населенному пункту Новополь Донецкой области, обстреляла Бурлацкое Донецкой области, Ольговское, Волшебное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области, а также Херсон.
Какая ситуация на фронте: смотрите карту
ВСУ мощно отработали по врагу, оккупанты используют гражданские больницы
В связи с большими санитарными потерями, российские оккупанты все больше используют гражданские медицинские учреждения населенных пунктов в собственных целях,
– рассказали в Генштабе ВСУ.
По данным наших военных, во временно оккупированном Луганске Россия использует Железнодорожную больницу как военный госпиталь, где лечат раненых военнослужащих России и вагнеровцев.
По данным Генштаба ВСУ, наша авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники России. Кроме того:
- уничтожили 21 крылатую ракету;
- 8 вражеских дронов разного типа.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- район сосредоточения вооружения и военной техники;
- состав боеприпасов;
- 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях;
- зенитно-ракетный комплекс россиян;
- 7 станций радиоэлектронной борьбы;
- радиолокационную станцию.