Россияне ведут разведку и готовят наступление по нескольким направлениям: карта боевых действий за 2 февраля

Наши военные мощно противостоят врагу по всем направлениям фронта. Самая тяжелая ситуация сейчас на Донбассе, где россияне могут готовиться к новому наступлению.

Об оперативной ситуации на фронте утром 2 февраля рассказали в Генштабе ВСУ. Сообщается, что россияне активно ведут разведку и на отдельных направлениях готовятся к наступлению.

Заметьте Враг продолжает попытки наступления на 4 направлениях: карта боевых действий по состоянию на 1 февраля

Оккупанты продолжают наступление на Донбассе

Несмотря на большие потери, Россия продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Россияне ведут наступление на Бахмутском направлении: карта боевых действий

Силы обороны отразили многочисленные атаки оккупантов

За прошедшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Площадка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области и Спорное, Белогоровка, Васюковка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут и Клищиевка Донецкой области.

Силы обороны отбили атаку у Белогоровки: карта боевых действий

Какая ситуация на направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

наступательных группировок противника не обнаружено. Захватчики обстреляли районы населённых пунктов Клюсы и Елине Черниговской области; Муравейная, Екатериновка, Волковка, Александровка и Волфино – Сумское и Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терново, Огурцово, Старица, Волчанск и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской.

враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской. На Лиманском направлении во вражеский огонь попали Новоегоровка, Невское и Диброва в Луганской области и Терны и Серебрянка Донецкой области.

Оккупанты ведут наступление на Лиманском направлении: карта боевых действий

На Бахмутском направлении огневого влияния испытали Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Ступочки, Дружба и Нью-Йорк в Донецкой области.

огневого влияния испытали Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Ступочки, Дружба и Нью-Йорк в Донецкой области. На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Северное, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

во вражеский огонь попали Северное, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка. На Новопавловском направлении артиллерийские обстрелы подверглись Угледару, Богоявленку, Новоукраинке, Пречистовке, Большой Новоселке и Нескучному Донецкой области.

артиллерийские обстрелы подверглись Угледару, Богоявленку, Новоукраинке, Пречистовке, Большой Новоселке и Нескучному Донецкой области. На Запорожском направлении обстреляно более 20 населенных пунктов, в частности, Времовка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области.

обстреляно более 20 населенных пунктов, в частности, Времовка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области. На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы подверглись Бериславу, Антоновке и Херсону, а также Дмитровке на Николаевщине.

Украинские воины мощно отработали по оккупантам

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы противника и состав горюче-смазочных материалов.

В Генштабе ВСУ отчитываются, что только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 610 оккупантов. С 24 февраля 2022 г. украинские военные уничтожили 129 030 захватчиков.