ВСУ ударили по врагу в Сватово и Новоайдаре: карта боевых действий по состоянию на 20 сентября

Украинские военные проводят контрнаступление и пытаются освободить территории, которые россия оккупировала. В то же время враг стремится сорвать активные действия Сил обороны на отдельных направлениях. Также противник пытается выйти на административные границы Донецкой области.

Российские военные обстреливают позиции наших защитников вдоль линии соприкосновения. Также противник перегруппировывает свои войска и постоянно ведет воздушную разведку.

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Враг обстрелял Запорожье, Николаев и Краматорск

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из РСЗО по объектам на территории Украины.

В результате российских обстрелов за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов.

В частности, это Славгород, Краматорск, Бахмут, Майорск, Водяное, Дорожное, Соледар, Новополь, Запорожье, Николаев, Александровка, Снигиревка, Новая Одесса, Широкое, Белогорск, Миролюбовка и Белая Криница.

Карта боевых действий в Украине

Какова ситуация на направлениях

Практически на всех направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов и артиллерии различных типов, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасильевка, Славгород и Рясное Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Шевченково, Дергачи, Каменка, Стрелечья, Глубокое и Двуречная;

на Краматорском направлении – Александровка, Донецкое, Райгородок, Щурово, Кривая Лука, Озерное, Белогоровка, Пришиб, Григоровка и Северск;

Карта боевых действий на Донбассе

на Бахмутском направлении – Майорск, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Белогоровка, Юрьевка, Спорное, Зайцево и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. От артиллерийских обстрелов на этих направлениях пострадали населенные пункты Угледар, Великая Новоселка, Никольское, Малые Щербаки, Новомайорское, Малая Токмачка, Красное, Павловка, Васильевка, Новополь и Времевка;

на Южнобугском направлении противник обстрелял более 28 населенных пунктов. Среди них Александровка, Новогригорьевка, Заря, Шевченково, Мирное, Широкое, Белогорка, Безыменное, Миролюбовка, Высокополье и Ольгино.

В то же время на Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

ВСУ наносят потери врагу

В Генштабе ВСУ сообщили, что 18 сентября в районе Новоайдара, что в Луганской области, подтверждено успешное огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Ликвидированы и выведены из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы.

ВСУ ударили по оккупантам в Новоайдаре

Кроме того, в районе населенного пункта Сватово подразделения Сил обороны нанесли поражение по району сосредоточения живой силы врага. Известно, что 70% личного состава погибло.

Силы обороны отразили атаки врага

Сообщается, что за сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Веселое, Курдюмовка и Новомихайловка.

ВСУ отбили атаку врага возле Майорска

Также отмечается, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила 24 районы сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 позиции зенитных ракетных комплексов и один склад боеприпасов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три беспилотника противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 16 объектам противника. В частности по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 районам сосредоточения артиллерии, а также 3 складам боеприпасов.

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