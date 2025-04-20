Россияне давят на Донетчине, на фронте зафиксировано 127 столкновений: карта боевых действий 20 апреля

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление врага. За прошедшие сутки, 19 апреля, на фронте зафиксировано 127 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Россияне совершили 5 912 артиллерийских обстрелов, в частности, 115 – из реактивных систем залпового огня.

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Ситуация на линии соприкосновения

По позициям украинских подразделений и населенных пунктах противник нанес 103 авиационных удара, сбросив 170 КАБ, а также привлек для поражения 2 781 дрон-камикадзе.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 пункта управления БпЛА, 2 средства ПВО, 5 средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг 2 раза пытался продвинуться в районах Волчанска и Малой Шапковки.

На Купянском направлении произошло 7 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово, Кондрашовки, Новой Кругляковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении произошло 14 боестолкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Нового, Ямполовки, а также в направлениях Торского, Грековки, Глущенкового, Ольговки, Зеленой Долины.

На Северском направлении украинцы отбили 2 атаки противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг 7 раз атаковал позиции защитников в районах Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки.

На Торецком направлении россияне 18 раз атаковали украинские подразделения в районах Торецка, Дружбы, Дачного и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Новоалександровка, Преображенка, Серебряное, Богдановка, Троицкое, Новоторецкое, Свиридоновка, Малиновка, Шевченко, Зверево, Успеновка, Котляровка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки.

На Новопавловском направлении отбили 12 атак захватчиков в районах Привольного, Новоселки и Константинополя.

На Ореховском направлении отбили 3 атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Новоандреевки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

У Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 20 атак захватчиков. Враг нанес 15 авиационных ударов, применив 25 КАБ, и совершил 356 обстрелов, 8 из которых – с РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

К слову, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 950 российских военных, поэтому общие потери агрессора превысили 941 тысячу человек. Кроме того, противник потерял 1 танк, 5 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем и 64 БпЛА оперативно-тактического уровня.