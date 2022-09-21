ВСУ мощно ударили по складам врага: карта боевых действий по состоянию на 21 сентября
Источник:Deep State Map
Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, а также сдерживании ранее захваченных территорий.
Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 21 сентября доложили в Генштабе ВСУ.
Важно Ракетный удар по Харькову, безумные потери на Юге: основное за 210 день войны
Враг пытается перегруппировать свои войска и постоянно обстреливает позиции наших защитников по линии столкновения. За минувшие сутки противник нанес:
- 8 ракетных и 35 авиационных ударов,
- более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.
В результате обстрелов со стороны российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 50 населенных пунктов. Среди них Оскол, Славянск, Северск, Александровка, Соледар, Бахмут, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Степное, Запорожье, Никополь и Очаков. Ударами по городу Николаевка враг пытался поразить Славянскую ТЭС.
Какая ситуация в северных регионах
На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. В других направлениях противник продолжает обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов:
- на Северском направлении – в районах населенных пунктов Железный Мост, Михайлово и Гута-Студенецкая Черниговской области и Сосновка, Голышевское, Юнаковка и Турья Сумской области;
- на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Глубокое, Дергачи, Грушевка, Купянск и Каменка.
Что происходит на Донбассе
Кроме того, противник вел огонь:
- на Краматорском направлении – Донецкое, Студенок, Яровая, Татьяновка, Богородичное, Пришиб, Щурово, Старый Караван, Райгородок, Николаевка, Раздоловка, Александровка и Григоровка;
- на Бахмутском направлении – Северск, Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка и Нью-Йорк;
- на Авдеевском направлении – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка и Первомайское.
Какая обстановка на Юге
Неспокойно было и на Юге, в частности:
- в Запорожском направлении – Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Новоукраинка, Пречистовка, Угледар, Павловка, Владимировка, Железнодорожное, Гуляйполе и Червоное;
- на Южнобужском направлении обстрелам со стороны противника подверглись более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения, В частности, это Высокополье, Миролюбовка, Карьерное, Новогригоровка, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино и Мирное.
Достижения наших бойцов
Благодаря успешным действиям Сил обороны враг продолжает нести потери в живой силе и технике. В частности, в результате ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника 19 сентября подтверждено поражение места сосредоточения личного состава:
- в Пологовском районе, численностью более 20 человек;
- в Мелитопольском районе – склад боеприпасов, 5 единиц военной техники и более 20 военнослужащих;
- в районе населенного пункта Каменка – 10 единиц военной техники и более 10 военнослужащих подразделений оккупационных войск.
Также подтверждено уничтожение комендатуры в Сватово Луганской области, где противник организовал штаб и склад боеприпасов. За прошедшие сутки украинская авиация нанесла более 20 ударов по враждебным позициям. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили:
- СУ-25,
- 4 БпЛА противника.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 40 объектам противника. В частности, по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 районах сосредоточения артиллерии, а также по 7 складам боеприпасов. Потери врага уточняются.
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