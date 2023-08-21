Россияне наступают под Бахмутом и Купянском: карта боев за 21 августа

Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на Востоке и ведут наступательные действия на Юге. На Юге украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений. Россияне продолжают вести наступательные действия на Лимано-Купянском направлении.

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Какая ситуация на Востоке

противник нанес авиационный удар западнее Николаевки. Вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты: Тополи, Масютовка, Купянск, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

Россияне наступают в районе Синьковки: карта боев

враг нанес авиационные удары в районах Шийковки, Тернов, Пискуновки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов.противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Веселое, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20-ти населенных пунктов.

Россияне вели наступление в районе Курдюмовки: карта боев

артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Степовое, Орловка, Авдеевка, Невельское, Карловка Донецкой области.Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Александрополь, Парасковеевка и Елезаветовка Донецкой области.

Карта боев в районе Марьинки

Какая ситуация на Юге и на Севере

враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.противник нанес авиационные удары в районах Чаривного, Работино, Павловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов.противник нанес авиационные удары в районах Ольговки и Садового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.оперативная обстановка без значительных изминений.противник нанес авиационные удары в районах юго-западнее Искрисковщины и Журавки Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.