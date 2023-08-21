Россияне наступают под Бахмутом и Купянском: карта боев за 21 августа
21 августа 2023, 08:30Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на Востоке и ведут наступательные действия на Юге. На Юге украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах.
За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений. Россияне продолжают вести наступательные действия на Лимано-Купянском направлении.
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Какая ситуация на ВостокеНа Купянском направлении противник нанес авиационный удар западнее Николаевки. Вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты: Тополи, Масютовка, Купянск, Кисловка, Берестовое Харьковской области.
Россияне наступают в районе Синьковки: карта боевНа Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Шийковки, Тернов, Пискуновки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов.На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Веселое, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20-ти населенных пунктов.
Россияне вели наступление в районе Курдюмовки: карта боевНа Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Степовое, Орловка, Авдеевка, Невельское, Карловка Донецкой области.На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Александрополь, Парасковеевка и Елезаветовка Донецкой области.
Карта боев в районе МарьинкиНа Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.